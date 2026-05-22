La presión vecinal evita el desalojo de Mohamed y su familia en la casa en ruinas de Massanassa

Medio centenar de personas se han plantado esta mañana a las puertas de la vivienda de Mohamed, su mujer y sus dos hijos, el más pequeño con discapacidad, en Massanassa, para frenar el desalojo comunicado por el ayuntamiento en un plazo de 24 horas por el estado de ruinas en el que se encuentra la casa.

El cabeza de familia ha visto como los coches policiales rondaban por su calle desde primera hora de la mañana. “He recogido algunas cosas, pero no quiero quedarme en la calle”, comenta.

Y es que Mohamed todavía se resiste a firmar el documento que le ha entregado los servicios sociales municipales en el que renuncia a las opciones habitacionales que le ofrecen y que especifican que son “temporales”. El documento también recoge la posibilidad de que Cruz Roja subvencione un alquiler durante un mes, que tampoco es “definitiva” y que deja en sus manos la búsqueda de un piso para arrendar.

Entré los asistentes a la convocatoria de Kolectivos del Parke crecía la indignación por las condiciones de la familia que espera una solución definitiva para poder dejar su actual vivienda con cierta “seguridad”. “Es una familia vulnerable”, exponen y muestran su apoyo a Mohamed que esperaba en la calle con ellos.

A las dos se cumple el plazo de las 24 horas que le ha dado el ayuntamiento para cumplir el desalojo.