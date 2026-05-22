La mítica discoteca Bony de Torrent se transformará en un complejo residencial de 160 viviendas

La antigua y mítica discoteca Bony, que después pasó a ser un bingo, tiene los días contados en Torrent. Como ya adelantó en exclusiva este diario el pasado verano, se sometió a exposición pública un estudio de detalle urbanístico, con la creación de cinco bloques de viviendas, que afecta dos manzanas situadas entre las calles Padre Méndez, Zaragoza, Camp de Morvedre y Arcipreste Vicente Mengod, así como a San Pedro Alcántara. En concreto, la actuación se centra en dos únicas parcelas, que entre ambas suman 4.634 metros cuadrados. Por un lado, está el suelo donde sigue en pie el mítico Bony, de 2.217 metros cuadrados y en el que existe una superficie construida de 3.160 m². Por otro, está la parcela que se destinó (y se sigue usando en la actualidad) como aparcamiento, con un total de 2.417 metros.

El Ayuntamiento de Torrent, aprobó en el Pleno de octubre de 2025 este Estudio de Detalle y ha anunciado que impulsa una actuación urbanística que permitirá ordenar el desarrollo de esta zona estratégica de la ciudad y avanzar en la regeneración de un entorno con gran potencial urbano.

Este instrumento de planeamiento afecta a dos manzanas completas, denominadas M1 y M2, ubicadas en suelo urbano consolidado y tiene como objetivo mejorar la ordenación volumétrica de las edificaciones y adaptar determinados parámetros urbanísticos a las necesidades actuales de la edificación residencial, respetando en todo momento las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Torrent.

En ese sentido, se define las alturas en función de las calles donde se sitúe la fachada para mantener la linealidad. En Camp de Morvedre será de cuatro alturas, en Zaragoza y Arcipreste Mengod de tres, mientras que en Padre Méndez se ajustará para alcanzar los seis pisos. Esto se conseguirá al pasar la cota de cornisa de 18 metros a 18,5 de modo que permita una altura libre de al menos 2,50 m en la última planta edificable, pero manteniendo el alero de la última planta a una altura de 18,00 m coincidente con la altura de cornisa del PGOU. Cabe señalar que la previsión es que las plantas bajas no sean comerciales sino también residenciales ahondando en la necesidad de alternativa habitacional ante la poca demanda de locales comerciales, tal como ocurre en otras zonas del municipio como Parc Central, donde el consistorio recibe solicitudes para el cambio de uso.

Mejora de la conectividad urbana y del espacio público

Uno de los aspectos relevantes del desarrollo urbanístico previsto en este ámbito es la apertura futura del vial de prolongación de la calle Sant Pere de Alcántara, previsto en el planeamiento municipal.

La ejecución de este nuevo vial permitirá mejorar la conexión entre calles y barrios de la zona, facilitando la movilidad tanto peatonal como rodada y completando la trama urbana en este sector de la ciudad.

Figuración de los bloques de viviendas que se construirán en el antiguo Bony. / L-EMV

El entorno en el que se sitúa el proyecto ya cuenta con los servicios urbanos básicos completamente urbanizados, por lo que el desarrollo previsto se centra fundamentalmente en la edificación residencial y en la mejora de la integración urbana del ámbito.

Un desarrollo urbano sostenible y beneficioso para la ciudad

El desarrollo edificatorio previsto tendrá un impacto positivo para la ciudad de Torrent, ya que se trata de una actuación en suelo ya urbanizado que no requiere nuevas infraestructuras de gran escala y que generará nuevos ingresos asociados a la actividad urbanística y residencial.

Además, la actuación permitirá reactivar un espacio urbano con gran potencial de desarrollo, contribuyendo a dinamizar el entorno y a mejorar la oferta residencial en una zona consolidada de Torrent.

Grandes actuaciones, desde Tom Jones a los Ramones

Mucho antes de convertirse en la mítica Sala Bony, el espacio albergó la histórica Piscina Las Delicias, uno de los lugares de ocio y encuentro más recordados por varias generaciones de torrentinos.

El ámbito donde se desarrollará esta actuación urbanística ocupa el espacio donde durante décadas se ubicó la histórica Sala Bony, en la calle Zaragoza, uno de los grandes referentes del ocio y la música en directo del área metropolitana de Valencia y un lugar profundamente ligado a la memoria colectiva de Torrent.

Inaugurada en 1968, la sala alcanzó gran popularidad especialmente en las décadas de los setenta y ochenta bajo el conocido eslogan “¿Dónde va la gente? ¡Al Bony de Torrente!”, convirtiéndose en un punto de encuentro para varias generaciones de jóvenes.

Por su escenario pasaron importantes artistas nacionales e internacionales como Karina (inauguración en 1968), Tom Jones (1975), Gloria Gaynor, James Brown, Joe Cocker, Ramones (1981), Robert Palmer o Eddy Grant, entre muchos otros, además de conciertos de artistas nacionales y latinos, vinculados a la música de autor y a la vida cultural de la época. También se disfrutaron las actuaciones de Stray Cats, Motörhead, Demis Roussos, Boney M, Miguel Bosé, Hombres G, Los Pecos, Serrat, Raimon, Lluís Llach, Camilo Sesto, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal o Raffaella Carrà.

Tom Jones escoltado para entrar en el Bony y la publicidad de aquel concierto / v

Con el paso de los años, el edificio dejó atrás su etapa como sala de fiestas y pasó a albergar un bingo, manteniendo siempre su presencia en el imaginario colectivo de la ciudad. Hoy, décadas después, este espacio emblemático inicia una nueva etapa con su transformación urbanística, cerrando un capítulo muy significativo de la historia reciente de Torrent y abriendo otro ligado al futuro desarrollo de la ciudad.

Un nuevo proyecto residencial para transformar este espacio histórico

El desarrollo urbanístico previsto en este ámbito permitirá además la creación de un nuevo complejo residencial ‘Reviure’, que contribuirá a revitalizar este punto emblemático de la ciudad. El proyecto contempla la construcción de alrededor de 160 viviendas distribuidas en varios bloques, con espacios comunes y una arquitectura diseñada para favorecer la luz natural y la ventilación, configurando un entorno residencial integrado en el tejido urbano.

La actuación se desarrollará en distintas fases e incluirá también la apertura y urbanización del nuevo vial que conectará definitivamente este sector de la ciudad, mejorando la movilidad entre barrios y resolviendo una barrera urbana histórica en este entorno.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta actuación urbanística “forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para seguir avanzando en la regeneración y mejora de distintos espacios de la ciudad”.

Folgado ha señalado que “con esta actuación damos un paso importante para ordenar el desarrollo de una zona estratégica de Torrent, mejorando su integración urbana, facilitando la construcción de nuevas viviendas y avanzando en la conexión entre distintos barrios de la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que este instrumento urbanístico “va a permitir adaptar el planeamiento a las necesidades actuales de la edificación sin alterar la estructura urbana ni el modelo de ciudad”.

“Se trata de una actuación que mejora las condiciones de habitabilidad de las futuras viviendas, facilita el desarrollo urbanístico de las manzanas afectadas y permitirá completar la trama urbana con la apertura del vial previsto en el planeamiento”, ha explicado Gozalvo.