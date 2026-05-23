Albal rinde homenaje a la víctimas y voluntarios de la dana

El municipio de Albal ha inaugurado esta mañana en el Parque de San Carlos la escultura realizada por la artista Ana Bonora en homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

El acto institucional ha contado con la presencia del alcalde de Albal, miembros del equipo de gobierno y representantes de los diferentes partidos de la corporación municipal, así como integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y numerosos vecinos y vecinas del municipio.

La obra simboliza el abrazo del pueblo de Albal a todas las personas que perdieron la vida en la trágica barrancada, a sus familiares y también a quienes, de manera altruista y solidaria, acudieron al municipio para prestar ayuda durante aquellos difíciles momentos.

El monumento de Albal. / A.A.

Durante la inauguración se ha destacado el carácter emotivo y conmemorativo de la escultura, concebida como un espacio permanente de recuerdo, unión y reconocimiento colectivo. La pieza de Ana Bonora pretende mantener viva la memoria de las víctimas y poner en valor la solidaridad mostrada por centenares de voluntarios que colaboraron en las tareas de ayuda y recuperación tras la catástrofe.

El Ayuntamiento de Albal ha subrayado asimismo la importancia de preservar la memoria de lo ocurrido y de reconocer públicamente la respuesta ejemplar de la ciudadanía ante una de las tragedias más duras vividas por el municipio en los últimos años