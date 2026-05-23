Acto
Albal rinde homenaje a la víctimas y voluntarios de la dana
La obra de Ana Bonora busca mantener viva la memoria de las víctimas y el apoyo de los voluntarios tras la catástrofe
El municipio de Albal ha inaugurado esta mañana en el Parque de San Carlos la escultura realizada por la artista Ana Bonora en homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.
El acto institucional ha contado con la presencia del alcalde de Albal, miembros del equipo de gobierno y representantes de los diferentes partidos de la corporación municipal, así como integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y numerosos vecinos y vecinas del municipio.
La obra simboliza el abrazo del pueblo de Albal a todas las personas que perdieron la vida en la trágica barrancada, a sus familiares y también a quienes, de manera altruista y solidaria, acudieron al municipio para prestar ayuda durante aquellos difíciles momentos.
Durante la inauguración se ha destacado el carácter emotivo y conmemorativo de la escultura, concebida como un espacio permanente de recuerdo, unión y reconocimiento colectivo. La pieza de Ana Bonora pretende mantener viva la memoria de las víctimas y poner en valor la solidaridad mostrada por centenares de voluntarios que colaboraron en las tareas de ayuda y recuperación tras la catástrofe.
El Ayuntamiento de Albal ha subrayado asimismo la importancia de preservar la memoria de lo ocurrido y de reconocer públicamente la respuesta ejemplar de la ciudadanía ante una de las tragedias más duras vividas por el municipio en los últimos años
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