"Si no llega a ser por los voluntarios, nosotros nos morimos aquí": así recuerdan los vecinos de Paiporta la dana

No es un día cualquiera para el municipio de Paiporta. Hoy, las familias y vecinos del municipio se concentraban con un fin común: recordar y conmemorar un momento que va a pasar a la historia de los valencianos y valencianas, la dana del 29 de octubre de 2024.

La plaza Villa Amparo de Paiporta ya tiene un monumento que homenajea a las víctimas y voluntarios de la riada. La inauguración oficial ha sido a las 20.30 horas en un punto emblemático del pueblo, y es que allí se situaban los buses lanzadera que conectaban con València. El acto ha sido organizado por el proyecto vecinal Revivim Paiporta, y a la que ha reunido a centenares de personas. Todo ha sido posible gracias a la recaudación de fondos de esta entidad, que cumple además su primer aniversario. Sergio Waliño, presidente de Revivim Paiporta "es un lugar donde cada persona que pase por aquí le venga una persona o un recuerdo".

La solidaridad de un pueblo que muestra la unión

Tal como publicó Levante-EMV, la obra es del arquitecto Jaume Chiralt y el escultor Jaume Rubio. Si miramos la escultura de abajo a arriba, observamos todas las botas recubiertas de barro utilizadas por los solidarios que ayudaron al vecindario. Y desde ahí, una figura que se alza hasta llegar a la cima, con manos saliendo de lo que representa el agua, junto a los bomberos y solidarios rescatándolos. Un símbolo que representa la unión y la fuerza del pueblo valenciano. En palabras de Jaume Chiralt "es un orgullo haber tenido la oportunidad de plasmar en un monumento un recuerdo que tiene que servir parea miles de personas".

"Esto se nos ha quedado plasmado en la retina de los ojos toda la vida", recuerda una vecina. Para ella, este monumento no le evoca recuerdos bonitos, pero sí le sirve para recordar todo lo que el pueblo vivió aquel día y los meses posteriores, cuando el pueblo se hundía entre el barro. "Recuerdo que gente del pueblo que no nos conocíamos, abrazarnos en aquel momento cuando pasábamos por las calles, y eso es algo que los que lo hemos vivido no lo vamos a olvidar." Asimismo, alude que lo que más daño les hizo fue la poca ayuda institucional que recibieron los primeros días después de la riada. Se sintieron completamente "abandonados".Otra de ellas, sin embargo, afirma que prefiere "pasar página" de lo sucedido.

Esto es un recuerdo para todos los que nos ayudaron

"Si no llega a ser por los voluntarios, nosotros nos morimos aquí", dice otro vecino. "La gente que venía a pie fueron los que más nos ayudaron, aunque nosotros no podíamos hacer nada por ellos. Esto es un recuerdo para los voluntarios". Cabe recordar que Paiporta fue el epicentro de la tragedia, donde murieron 56 personas.

Para el alcalde de la localidad, Vicent Ciscar, el día de hoy es un paso para "volver a la normalidad". "Esto forma parte de la recuperación emocional del pueblo, el que han participado todas las asociaciones para sacar el monumento adelante".

El acto inaugural ha contado además con actuaciones musicales del alumado del CEIP Castellar- Oliveral. En el coro, los asistentes daban palmas al unísono de la música, cantando a una voz "no hay nada más fuerte que este pueblo unido".