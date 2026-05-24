Un incendio de vegetación en Alboraia moviliza a los servicios de emergencia y alerta por la V-21
El Consorci Provincial de Bombers de València despliega un operativo para controlar un fuego declarado en Alboraia este domingo
Un incendio de vegetación declarado este domingo en el término municipal de Alboraia ha obligado a movilizar diferentes medios de emergencia ante el riesgo de propagación y su posible incidencia sobre la circulación en la autovía V-21, a la altura de Port Saplaya.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el aviso se ha recibido a las 15.27 horas y hasta la zona se han desplazado dos dotaciones de bomberos de la Pobla de Farnals y de Burjassot, el sargento de Paterna y el coordinador forestal del Consorci Provincial de Bombers de València. Además, se ha movilizado una unidad de Bomberos Forestales con autobomba, así como una dotación de Bomberos de València.
Posible afección al tráfico
Las autoridades también han solicitado la presencia de la Guardia Civil ante la posible afección al tráfico en la V-21, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Valencia desde el norte, a la altura de Port Saplaya.
Por el momento no se han comunicado daños personales ni evacuaciones, mientras se continúa trabajando en la zona con el incendio ya controlado, según afirma el Consorcio de Bomberos.
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