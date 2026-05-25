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Calor

Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València

Las entradas a precios populares ya estarán disponibles este fin de semana

La piscina de verano que ya abrirá el 1 de junio para dar la bienvenida al verano.

La piscina de verano que ya abrirá el 1 de junio para dar la bienvenida al verano. / A.Q.P.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Las altas temperaturas de este final de mayo, más propias de los meses estivales, alimentan las ganas y la necesidad de darse un chapuzón para combatir el calor. A partir del próximo 1 de junio ya será posible darse le primer baño de la temporada en piscina, a escasos diez minutos de València. Las entradas se pueden reservar ya a partir de este fin de semana,a precios populares, incluso gratis para pensionistas y jubilados, y menores de 3 años.

La instalación que ofrecerá servicio ininterrumpido durante tres meses, con diferentes horarios según el mes: en junio y julio, abrirá de lunes a jueves de 12:00 a 20:00 h., y los viernes, sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00 h., mientras que en agosto, el horario será de 11:00 a 20:00h todos los días de la semana, adaptándose así a la demanda creciente durante las vacaciones, será la de Quart de Poblet.

Las personas usuarias podrán adquirir sus entradas a través del portal web aqquart.com, con una antelación máxima de 48 horas respecto al día de acceso, con el objetivo de garantizar un uso ordenado y seguro de las instalaciones. Para poder realizar la compra, será necesario registrarse previamente en el espacio habilitado dentro de la plataforma. La web de compra de entradas estará disponible a partir del sábado 30 de mayo.

Piscina quart de poblet

Piscina quart de poblet / LEV-EMV

Las entradas se podrán adquirir mediante diferentes métodos de pago como son efectivo, tarjeta de crédito o débito y mediante el pago por Bizum. De esta forma, se amplían las facilidades para la adquisición de entradas y se ofrecen más alternativas a la ciudadanía.

Además, como en temporadas anteriores, la piscina contará con cursos de natación para niños y niñas, así como con el Bono AQQUART, que permitirá la realización de actividades acuáticas como aquagym y otras propuestas dirigidas en el medio acuático.

Tarifas y bonos

En cuanto a las tarifas, se mantienen precios populares y bonificaciones para garantizar la accesibilidad a todos los públicos. Los menores de 3 años y las personas jubiladas o pensionistas de Quart de Poblet podrán acceder de forma gratuita. Los niños y niñas de entre 3 y 12 años abonarán 2 € en días laborables y 2,5 € los fines de semana y festivos, mientras que la entrada para los adultos será de 3 € y 4 €, respectivamente.

Precios y horarios de la Piscina de Verano de Quart de Poblet.

Precios y horarios de la Piscina de Verano de Quart de Poblet. / A.Q.P.

En cuanto a los bonos, se ha habilitado el Bono Joven de 10 baños, con un precio de 15 € para personas usuarias de 3 a 18 años, y el Bono Adulto de 20 € para mayores de 18 años, permitiendo de esta forma un acceso más flexible y económico.

Toda la información relativa a los horarios de apertura, precios de entrada y bonos disponibles estarán disponibles en el portal web aqquart.com así como en los canales informativos habituales del servicio del Área de Deportes.

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Para cualquier duda, consulta o incidencia, las personas usuarias de la Piscina de Verano pueden contactar a través del correo electrónico piscinaveranoquart@evactividades.com o consultar la información disponible en la página web aqquart.com.

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