Adiós definitivo al cartel del hospital de Torrent

El hospital de Torrent se ha difuminado con el tiempo como el cartel que anunciaba este macroproyecto en las alturas del Toll l’Alberca, en el Vedat y junto a la A-7, y que costó 18.000 euros en 2009. Su lugar lo ocupa, desde hace unos días, el anuncio de la instalación de una nueva gasolinera. El coste de este poste elevado a diez metros de altura, que se ve a kilómetros de distancia en la zona comercial, lo asumió la Conselleria de Sanidad ese mismo año, tras comunicar la construcción del hospital, sin disponer ni de los terrenos ni de presupuesto para iniciar las obras.

Durante todo este tiempo ha estado impertérrito, viendo pasar el tiempo, observando desde las alturas como las ovejas pastaban en los terrenos que presidía y como se iba desarrollando la zona a su alrededor. Por su exposición al sol y a las inclemencias meteorológicas, apenas se intuía las frases que antaño calaron hondo en la ilusión de los vecinos de la ciudad y la comarca: ‘Nuevo hospital de Torrent’ a un lado y ‘Construyendo salud’, a otro, con el logo en grande de la Generalitat Valenciana, con iluminación incluida. Pero, ni una cosa ni otra.

Proyecto paralizado

La segunda noticia que se tuvo de este nuevo centro sanitario, que iba a tener 190 camas y 20 especialidades, es en 2010, cuando el ayuntamiento sometió a información pública el Plan Especial de Reserva de Suelo de una parcela de 42.000 metros cuadrados en la zona comercial de Toll de l'Alberca y remitía el expediente a la conselleria. No obstante, en 2011, se advirtió que la construcción de centros sanitarios en otros municipios como Gandia y Llíria, junto al de Torrent, se paralizaban por la crisis. Hoy en día, estos ya están en funcionamiento, excepto el de Torrent, que ni está ni se le espera.

El cartel, lejos de caer en el olvido y por su portentosa presencia allá en lo alto, ha servido en todo este tiempo como arma arrojadiza en la política local en contra de los gobiernos locales populares.

La formación Sumant per Torrent-Decidix es la que más ha exprimido el anuncio de este macroproyecto, con una campaña de firmas que reunió más de 6.500 en apoyo a la construcción del hospital y con dos concentraciones ciudadanas que reclamaban esta infraestructura sanitaria.

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Ahora y tras el anuncio de la estación de servicio, las esperanzas de que Torrent se convierta en el referente sanitario comarcal, se difuminan como la imagen que aparecía en el cartel.