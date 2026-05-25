Alfafar acoge la presentación de la Historia Social Única para unificar la gestión en la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento de Alfafar ha acogido la primera sesión de presentación de la Historia Social Única (SISHU) correspondiente al Departamento 9, una herramienta impulsada por la Generalitat Valenciana que permitirá unificar la gestión de las historias sociales en toda la Comunitat Valenciana.

La jornada ha reunido a coordinadores y personal técnico de los distintos municipios del departamento, así como representantes de la Conselleria, con el objetivo de dar a conocer el nuevo aplicativo que servirá como base para la implantación de un sistema común de gestión social en todo el territorio valenciano.

Este proceso de modernización se está desarrollando por departamentos y permitirá que todos los servicios sociales municipales trabajen con una única herramienta digital compartida. De este modo, la información social podrá ser consultada y gestionada desde cualquier punto de la Comunitat Valenciana, independientemente del municipio de origen, de forma similar a cómo funciona actualmente el sistema sanitario.

Además, la implantación del sistema SISHU supone el primer paso hacia la futura integración entre el ámbito sanitario y el social, ya que la herramienta estará vinculada al número SIP de cada persona usuaria. El objetivo final es avanzar hacia una historia sociosanitaria única, conectando el sistema social con ABUCASIS, la plataforma de gestión sanitaria de la Generalitat Valenciana.

"Permitirá mejorar la atención a las personas"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que apostamos por la innovación y la modernización de los servicios públicos para ofrecer una atención más eficiente y coordinada a la ciudadanía. “La integración del historial social con el sanitario permitirá mejorar la atención a las personas y avanzar hacia un modelo más ágil, cercano y adaptado a las necesidades reales de la población”, ha añadido.

Adsuara también ha subrayado que este proyecto responde a un “modelo europeo de gestión y coordinación sociosanitaria” que permitirá optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas.

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