La Asociación de Regiones Aeroportuarias debate en Manises los retos de la sostenibilidad europea

La Asociación de Regiones Aeroportuarias (ARC) ha celebrado su Conferencia y Asamblea General en Manises (España), un encuentro internacional que ha reunido a representantes institucionales, expertos y miembros de la asociación para debatir sobre los retos y oportunidades de las regiones aeroportuarias europeas.

La Asociación de Regiones Aeroportuarias tiene como objetivo impulsar la transición verde, la gestión responsable y la reducción de los impactos medioambientales derivados de la actividad aeroportuaria. La entidad agrupa a ciudades y comunidades europeas con aeropuertos internacionales en su territorio o entorno, colaborando con municipios y administraciones en estudios y acciones orientadas a minimizar las afecciones aeroportuarias y mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Durante las dos jornadas de trabajo, los asistentes han compartido experiencias, buenas prácticas y modelos de gestión relacionados con la sostenibilidad, la gobernanza y el impacto social y territorial de los aeropuertos.

La apertura oficial tuvo lugar el jueves 21 de mayo con las intervenciones del alcalde de Manises, Jesús Borràs, y del presidente de la ARC, Erich Valentin.

El programa incluyó sesiones temáticas centradas en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en aeropuertos, la gestión de impactos indirectos y los modelos de gobernanza aeroportuaria. Entre los ponentes, asistieron representantes de París, Lieja, Charleroi, Barcelona, Dublín, Praga, Cataluña y Helsinki.

Ponencia de Ignasi Ragàs

Asimismo, la conferencia contó con una ponencia a cargo de Ignasi Ragàs, economista especializado en desarrollo económico, transporte y territorio, con más de treinta años de experiencia profesional en los sectores público y privado y en la sostenibilidad de áreas metropolitanas.

La jornada del viernes 22 de mayo estuvo centrada en una sesión interna de trabajo de la ARC sobre nuevos modelos para evaluar el impacto de los aeropuertos, seguida de la Asamblea General de la asociación.

Desde el Ayuntamiento de Manises se ha puesto en valor la importancia de avanzar hacia modelos de desarrollo equilibrados y sostenibles en los municipios vinculados a infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, se ha destacado el papel de los aeropuertos como motores de empleo, innovación y conectividad, al tiempo que se ha incidido en los retos que generan para las ciudades que conviven con estas infraestructuras.

Manises forma parte de esta red internacional desde 2024 con la finalidad de trabajar en políticas de sostenibilidad y avanzar en los objetivos compartidos por la asociación, cuyo propósito último es mejorar la calidad de vida de los residentes de las regiones aeroportuarias.