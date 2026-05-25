Burjassot renueva el convenio de colaboración con Aderes para impulsar la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad
El Consistorio destina 15.150 € a la Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El Ayuntamiento de Burjassot ha renovado recientemente el convenio de colaboración que mantiene con Aderes, la Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social de Burjassot, con el objetivo de continuar desarrollando programas y actividades dirigidas a favorecer la inclusión social, la autonomía personal y el bienestar de las personas con discapacidad del municipio.
El acuerdo, suscrito por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el presidente de ADERES, José Arturo Gisbert Biosca, refuerza la cooperación entre ambas entidades en el ámbito de los servicios sociales y la promoción de la integración social. En el acto de la firma ha estado también presente el concejal de Deportes y responsable de área de Bienestar Social, Juan Gabriel Sánchez.
A través de este convenio, el consistorio apoyará económicamente a la entidad, con una subvención de 15.150 €, para el desarrollo de proyectos de carácter integral orientados a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias, promoviendo acciones de carácter social, rehabilitador y comunitario. El convenio también contempla la colaboración entre ambas partes en acciones de difusión y sensibilización, así como el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos.
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