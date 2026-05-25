Burjassot renueva el convenio de colaboración con Aderes para impulsar la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Burjassot ha renovado recientemente el convenio de colaboración que mantiene con Aderes, la Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social de Burjassot, con el objetivo de continuar desarrollando programas y actividades dirigidas a favorecer la inclusión social, la autonomía personal y el bienestar de las personas con discapacidad del municipio.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el presidente de ADERES, José Arturo Gisbert Biosca, refuerza la cooperación entre ambas entidades en el ámbito de los servicios sociales y la promoción de la integración social. En el acto de la firma ha estado también presente el concejal de Deportes y responsable de área de Bienestar Social, Juan Gabriel Sánchez.

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A través de este convenio, el consistorio apoyará económicamente a la entidad, con una subvención de 15.150 €, para el desarrollo de proyectos de carácter integral orientados a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias, promoviendo acciones de carácter social, rehabilitador y comunitario. El convenio también contempla la colaboración entre ambas partes en acciones de difusión y sensibilización, así como el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos.