Torrent acoge las jornadas de la Diputación de Valencia para impulsar la IA en ayuntamientos

La ciudad de Torrent está siendo la sede de tres jornadas participativas organizadas por la Diputación de Valencia con el objetivo de avanzar en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración local y recoger las necesidades y prioridades de los ayuntamientos valencianos en esta materia. Las sesiones, impulsadas por la nueva área de Inteligencia Artificial de la corporación provincial, se celebran los días 25, 26 y 27 de mayo en la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent y reúnen a más de 155 asistentes procedentes de 94 ayuntamientos de la provincia.

La iniciativa se enmarca dentro de la nueva estrategia puesta en marcha por la Diputación de Valencia para facilitar la adopción y el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial en los municipios de la provincia, una línea de trabajo liderada por la diputada provincial de Gobierno Abierto e Integridad Institucional y alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Las jornadas están dirigidas a representantes municipales, personal técnico, habilitados nacionales, responsables de departamentos y cargos electos, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y participación que permita definir las futuras actuaciones de apoyo y asistencia que la Diputación prestará a los ayuntamientos en materia de IA. Las sesiones están siendo conducidas por Juan Pablo Peñarrubia, técnico del nuevo servicio de Inteligencia Artificial de la Diputación de Valencia, quien coordina el desarrollo de los encuentros y los distintos espacios de trabajo participativo.

Las sesiones se han organizado según el tamaño de los municipios participantes. Hoy lunes 25 de mayo se celebra la sesión destinada a ayuntamientos grandes, de más de 20.000 habitantes; el martes 26 será el turno de los municipios medianos, de entre 5.000 y 20.000 habitantes; mientras que el miércoles 27 participarán los ayuntamientos pequeños, con menos de 5.000 habitantes. Todas las jornadas tendrán lugar entre las 9:30 y las 13:00 horas en la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent.

Formación en Torrent. / A.T.

Amparo Folgado ha destacado que estas jornadas “nacen con la voluntad de escuchar primero a los ayuntamientos, conocer sus necesidades reales y construir una estrategia útil, práctica y adaptada a cada municipio”. La diputada provincial de Gobierno Abierto e Integridad Institucional ha señalado además que “la Inteligencia Artificial representa una gran oportunidad para modernizar la administración local, mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar recursos públicos, pero es fundamental hacerlo con rigor, responsabilidad y acompañando a los municipios en todo el proceso”.

La nueva línea estratégica impulsada por la Diputación contempla cinco grandes ejes de actuación: el aumento de la productividad y eficiencia municipal mediante el uso de la IA; el desarrollo de marcos éticos y normativos para garantizar un uso responsable; la formación del personal técnico y político; la definición de una estrategia sostenible desde el punto de vista técnico y económico; y la escucha activa a los ayuntamientos para adaptar las iniciativas a sus prioridades.

Durante las jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con la gobernanza de la Inteligencia Artificial en los ayuntamientos, los posibles casos de uso de interés para las administraciones locales, las necesidades formativas de los distintos perfiles municipales y los futuros servicios de asistencia que la Diputación podrá ofrecer a los municipios en esta materia.

Folgado ha subrayado que “no se trata simplemente de incorporar tecnología, sino de garantizar que todos los municipios, especialmente los de menor capacidad técnica, puedan acceder a herramientas innovadoras que les permitan mejorar sus servicios públicos y avanzar en igualdad de oportunidades”.

Suma y sigue tras el proyecto Revital-IA

Estas jornadas se producen además en un contexto de fuerte apuesta institucional por el desarrollo de proyectos vinculados a la Inteligencia Artificial aplicada al territorio. Entre ellos destaca Revital-IA, una iniciativa pionera respaldada por la Diputación de Valencia que busca convertir la IA en una herramienta estratégica para la revitalización social, económica y medioambiental de municipios pequeños y medianos de la Comunitat Valenciana.

El proyecto, Revital-IA presentó sus resultados iniciales el pasado 27 de marzo en Valencia, y además de la implicación de la Diputación de Valencia ha contado con el liderazgo de la Fundación ValgrAI junto a la pyme tecnológica valenciana WonderBits y con apoyo de la Generalitat Valenciana. Los ayuntamientos piloto de Alcasser, Sedaví, Ademuz y Ayora colaboraron en el desarrollo de asistentes inteligentes capaces de organizar y conectar la información municipal para facilitar trámites, mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar la gestión pública tanto para habitantes como para visitantes. Asimismo, una solución avanzada de análisis y eficiencia energética para edificios e instalaciones municipales, contribuyendo a la sostenibilidad y a la reducción de costes.

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La diputada provincial de Gobierno Abierto e Integridad Institucional, Amparo Folgado, ha remarcado finalmente que “la Inteligencia Artificial debe convertirse en una herramienta al servicio de las personas y del territorio, ayudando a construir administraciones más cercanas, eficaces y preparadas para afrontar los retos del futuro”.