El Festival de Cine de Paterna celebra su preestreno número cien con la comedia de Arantxa Echevarría

El Festival de Cine de Paterna llega a su preestreno número cien este martes, 26 de mayo, con la presentación de “Cada día nace un listo”, la nueva comedia de la ganadora del Goya Arantxa Echevarría (“La infiltrada”).

El evento contará con la presencia de la propia presentadora y de la actriz valenciana Susi Sánchez, premio Goya por “La enfermedad de los domingos” y “Cinco lobitos”.

Protagonizada también por Hugo Silva, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido y Belén Rueda, la película cuenta la historia de Toni Lomas, interpretado por Silva, que alcanzó la fama cuando participó en un exitoso “talent show”, pero ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses. La película llega a las pantallas de toda España el próximo 5 de junio.

Casi 30.000 espectadores

El ciclo de preestrenos arrancó en marzo de 2017 en los cines de Paterna y, hasta hoy, ha recibido a casi 30.000 espectadores. Mediante los Preestrenos del Festival AntonioFerrandis, el Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis, con el apoyo de Consultia Business Travel, llevan casi una década consolidando la conexión entre València y los principales nombres que integran el cine español.

A lo largo de sus 100 preestrenos, el ciclo ha recibido a personalidades tan importantes de la industria como Álex de la Iglesia, Paco Plaza, Los Javis, Raúl Arévalo, Ester Expósito, María León, Arturo Valls, Julián López, Inma Cuesta, Malena Alterio, Mario Casas, Oscar Casas, Rodrigo Sorogoyen, Leonor Watling, Paco León, Emma Suárez, David Trueba, Alexandra Jiménez, Belén Rueda, Fernando Trueba, Kira Miró, Salva Reina, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé, Miguel Ángel Silvestre, Natalia Verbeke o Toni Acosta, entre muchos otros.