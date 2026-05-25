Cultura
El MAC de Mislata convierte la ciudad en un escenario al aire libre con su duodécima edición
El certamen cultural gratuito ha llenado plazas y espacios públicos de Mislata durante varios días con una programación escénica para todos los públicos
El festival MAC, Mislata Art al Carrer, ha bajado este domingo el telón de su duodécima edición tras varios días en los que la ciudad se ha convertido en un gran escenario al aire libre, acercando las artes escénicas a miles de vecinos y vecinas a través de una programación diversa, gratuita y para todos los públicos.
Durante el festival, plazas y espacios públicos de Mislata han acogido espectáculos de teatro, circo, danza, música y propuestas multidisciplinares que han llenado las calles de cultura, creatividad y participación ciudadana. La excelente respuesta del público ha vuelto a confirmar el éxito de un certamen plenamente consolidado dentro del circuito cultural valenciano.
El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha destacado “la gran acogida que ha tenido esta nueva edición del MAC, que demuestra una vez más el compromiso de Mislata con la cultura accesible, de calidad y en la calle”. Por su parte, la concejala de Cultura, Pepi Luján, ha subrayado “el trabajo realizado para ofrecer una programación variada y atractiva, capaz de llegar a públicos de todas las edades”.
La XII edición del MAC ha reunido a compañías tanto valencianas como del resto del panorama nacional, apostando por propuestas innovadoras, espectáculos itinerantes y espectáculos de gran formato, y reafirmando la identidad del festival como un espacio de encuentro entre artistas y ciudadanía.
Además del impacto cultural, el festival ha contribuido también a dinamizar la actividad social y económica del municipio, llenando las calles de ambiente durante los dos fines de semana y reforzando la imagen de Mislata como ciudad abierta a la cultura y al talento artístico.
Con el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Mislata ya comienza a trabajar en la próxima convocatoria del MAC, con el objetivo de seguir creciendo y consolidando un festival que, tras doce años, se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario municipal.
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