El monumento de Albal a las víctimas de la dana sufre un acto vandálico apenas 48 horas después de su inauguración

Los vándalos no han esperado ni 48 horas para atacar el monumento homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana de Albal, ubicado en el parque de San Carlos. Un total de 15 plantas sembradas por el Centre Verd alrededor de la escultura han sido arrancadas y abandonadas fuera de los tiestos, en lo que el ayuntamiento ha tachado de “una clara muestra de mala fe y una absoluta falta de respeto hacia las víctimas y hacia el pueblo de Albal”.

El monumento, obra de la escultora albalenca Ana Bonora, fue concebido como un espacio de recuerdo y reconocimiento colectivo a las personas afectadas por la tragedia y a los cientos de voluntarios que colaboraron durante la emergencia. La inauguración se celebró en un emotivo acto que contó con música de cámara en directo a cargo de la Societat Joventut Musical d'Albal.

Durante el acto, la autora explicó el simbolismo de la obra y señaló que “la escultura está formada por una figura central que simboliza al pueblo de Albal abrazando a otras figuras que representan a las víctimas, a los voluntarios, a los vecinos y a los cuerpos de seguridad del Estado, que se dejaron la piel para ayudarnos tras la barrancada”. Un acto cargado de emoción y simbolismo que, apenas dos días después de su celebración, se ha visto empañado por este acto vandálico.

La escultura inaugurada el 23 de mayo. / A. A.

Condena unánime

Todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal han condenado estos hechos y han apelado al respeto institucional y ciudadano hacia los espacios de memoria colectiva.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha condenado “rotundamente” estos hechos y ha apelado a la unidad y al respeto institucional y social. “Condeno rotundamente el acto vandálico contra el monumento en memoria de las víctimas y voluntarios de la dana”, ha señalado el primer edil. Ferris ha añadido que “frente a quienes buscan crispación y división, debemos responder con respeto, convivencia y unión. Albal siempre estará del lado de la solidaridad y la memoria”.

A continuación, la vicealcaldesa y portavoz de Avant Albal, María José Hernández, ha considerado que estos actos suponen “una falta de respeto a las víctimas que perdieron la vida” y evidencian “una falta de empatía hacia las personas que vinieron a quitar el barro de nuestras casas y calles”. Hernández ha subrayado además que “no pueden perderse los principales valores de convivencia y de respeto por discrepancias políticas”.

Los asistentes a la inauguración de la escultura. / A. A.

Por su parte, la concejala de Cultura y Comercio y portavoz del grupo municipal Vox, Raquel García, ha calificado lo sucedido como “un acto profundamente lamentable y una falta de respeto hacia quienes sufrieron aquella tragedia y hacia las personas que ayudaron de manera desinteresada”. García ha señalado que “atacar un símbolo así supone demostrar una preocupante falta de empatía y conciencia social” y ha subrayado que “el respeto debe ser un valor fundamental en cualquier sociedad”. Asimismo, la edil ha defendido que “respetar la memoria de las víctimas, el esfuerzo de los voluntarios y los espacios que simbolizan unión y esperanza debería ser algo incuestionable”.

Partidos políticos

La portavoz del grupo socialista, Lola Martínez, también ha lamentado los hechos ocurridos en torno al monolito inaugurado este sábado en Albal. Martínez ha destacado que “este espacio representa el respeto, la memoria y la unión de todo un pueblo ante momentos muy difíciles” y ha apelado “al civismo y al cuidado colectivo de un lugar que pertenece emocionalmente a toda la ciudadanía”. Asimismo, ha expresado que “lamentamos profundamente los hechos ocurridos en torno al monolito inaugurado este sábado en Albal, en recuerdo de las víctimas y en homenaje a todas las personas voluntarias de la dana”.

A continuación, el portavoz del grupo municipal Compromís, Raúl Esteban, ha lamentado que “es la segunda vez que un monumento que recuerda a las víctimas y afectados por la dana sufre daños en Albal en pocos meses”. Esteban ha subrayado además que “no existen motivos que justifiquen dañar el recuerdo y la memoria de la mayor catástrofe que hemos vivido”.

Ataque a otro símbolo local

Este nuevo ataque se suma al ocurrido el pasado 15 de abril, cuando fue arrancada la placa conmemorativa instalada por un movimiento vecinal en la calle Luis Arnau, próxima a la ubicación del monumento. Entonces, vecinos y colectivos calificaron los hechos como “un ataque de naturaleza fascista contra la memoria colectiva” y reclamaron una investigación por parte del Ayuntamiento.

El consistorio, por su parte, no ha querido acusar directamente a ningún colectivo concreto y ha insistido en que “no se debe politizar este tipo de acciones”.

Desde el Ayuntamiento consideran que las personas responsables de estos actos “únicamente pretenden utilizar este tipo de acciones para dividir a un pueblo que ha sufrido una tragedia de tal magnitud”, una catástrofe en la que perdieron la vida 230 personas y que afectó a miles de vecinos y vecinas en toda la provincia de Valencia y, especialmente, en la comarca de l’Horta Sud.

El consistorio ha confirmado que ambos sucesos forman ya parte de una investigación abierta y confía en que las cámaras de seguridad de las inmediaciones permitan identificar a las personas responsables de estos actos vandálicos.

Desde el Ayuntamiento de Albal se ha reiterado la condena “más firme” ante cualquier ataque contra espacios de memoria y homenaje vinculados a las víctimas de la dana, al tiempo que se ha apelado al respeto y a la convivencia democrática.