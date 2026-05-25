La nueva Mesa de Salud de Catarroja busca conectar recursos y detectar necesidades

El Ayuntamiento de Catarroja ha constituido la nueva Mesa de Salud, un espacio de coordinación, participación y trabajo conjunto orientado a reforzar la salud comunitaria en el municipio a través de la colaboración entre administraciones, personal técnico, entidades sociales, asociaciones y representantes del ámbito sanitario.

La primera sesión, celebrada el pasado 22 de mayo, ha servido como toma de contacto inicial para presentar el funcionamiento de este nuevo espacio de trabajo y comenzar a reunir a los distintos agentes implicados. La Mesa se encuentra todavía en una fase inicial de constitución, tanto en su metodología como en su propia composición, con la voluntad de seguir incorporando progresivamente a nuevas entidades y colectivos vinculados al ámbito de la salud comunitaria.

Trabajo conjunto

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “la salud comunitaria requiere una mirada amplia y coordinada, en la que las administraciones, las asociaciones y los servicios públicos trabajen conjuntamente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. En este sentido, ha señalado que “esta Mesa nace con la voluntad de conectar recursos, detectar necesidades y construir respuestas compartidas desde la colaboración y la participación”.

Entre las personas asistentes a esta primera sesión estuvieron representantes municipales, personal técnico de diferentes áreas y entidades como AFAC, el Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER), la Coordinadora del Centro de Salud, Acción Contra el Hambre, de APAMI y técnicos municipales de diferentes áreas.

Un espacio abierto y en construcción

La Mesa de Salud se plantea como un espacio abierto, dinámico y colaborativo, alejado de un modelo cerrado o meramente formal. El objetivo es generar una red estable de trabajo que permita compartir diagnósticos, identificar necesidades y establecer prioridades comunes en materia de salud comunitaria.

Durante la sesión también se incidió en la necesidad de entender la salud desde una perspectiva transversal, vinculada no solo a la atención sanitaria, sino también a factores como el bienestar emocional, los servicios sociales, la educación, la alimentación, la movilidad, el entorno urbano o la participación social.

En esta primera etapa, la prioridad será consolidar la propia Mesa, generar una metodología compartida y continuar ampliando la participación de entidades y agentes implicados. Más adelante, el espacio permitirá avanzar hacia un diagnóstico de salud comunitaria del municipio y la elaboración de una hoja de ruta con acciones concretas.

Coordinación y continuidad

Uno de los principales objetivos de la Mesa será reforzar la coordinación entre recursos y dar continuidad a proyectos e iniciativas ya existentes en Catarroja, evitando duplicidades y favoreciendo el trabajo conjunto entre entidades, asociaciones y administraciones.

La próxima reunión de la Mesa de Salud está prevista para el mes de octubre, donde se continuará avanzando en la definición de prioridades y en la consolidación de este nuevo espacio de trabajo comunitario.