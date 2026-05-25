Picanya se prepara ante catástrofes con un nuevo sistema de avisos por megafonía inalámbrica

Picanya se suma a los municipios de la zona cero que instalará un sistema de megafonía en sus calles para avisar y prevenir a la ciudadanía ante futuras catástrofes. Los Servicios Técnicos municipales han obtenido una subvención de 90.163,57€ para la instalación de un sistema de avisos por megafonía en caso de emergencia.

Será un sistema inalámbrico, con conexión por radio, con altavoces alimentados por energía solar y de esa forma ser autosuficientes y no depender de electricidad, que en casos como la dana del 29 de octubre de 2024 dejó de funcionar.

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Picanya acaban de obtener, por parte de la Diputación de València, una subvención de 90.163,57€ para la instalación de un sistema de avisos por megafonía en caso de emergencia. Este sistema dispone de la capacidad de comunicar masivamente y de manera inmediata, cualquier comunicado municipal o alerta.

Sistema de aviso inalámbrico

Segun explica el gobierno muncipal, el sistema de aviso en caso de emergencia que se ha propuesto es un sistema de megafonía inalámbricas que enlaza, vía radio, un conjunto de altavoces repartidos por la zona a cubrir.

José Manuel López

La comunicación entre la estación base y estos elementos también es a través de las ondas radiofónicas, lo que garantiza el funcionamiento del sistema en caso de destrucción del cableado del pueblo por el agua o por otro situación sobrevenida.

Energía solar

Hay que señalar también que tanto los altavocescomo la consola de gestión de los avisos, se alimentan mediante energía solar, "un hecho que proporciona autonomía total al sistema en caso de caída masiva del servicio de electricidad", como el apagón sufrido hace un año, advierten. Este proyecto entra ahora en la fase de redacción de la memoria definitiva para su licitación.