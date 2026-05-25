El Piló de Burjassot entrega sus premios literarios y de investigación

La Sala Polivalente del Centro Cultural Tívoli de Burjassot vistió sus mejores galas el pasado viernes por la noche para acoger la entrega de los XXXVIII Premis Lliteraris i d’Investigació, que, con la colaboración del Ayuntamiento, concede la Entitat Cultural Valenciana El Piló.

La velada, que presentaron Victoria Selma y el presidente de la asociación organizadora, Josep Barat, junto con el editor Òscar Rueda, contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el concejal de Patrimonio, Javier Naharros, y agentes del tejido asociativo de la ciudad. Asimismo concurrieron representantes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la plataforma cívica Convencio Valencianista y el director general de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, Ignacio Prieto.

Ganadores

En la nueva edición del concurso literario, Miquelo García Maldonado se adjudicó el VI Premi “Josep Melià” de Poesia, con una dotación económica de 300 euros y la reproducción en miniatura en bronce de un ‘piló’ del monumento de los Silos, por la obra ‘A l’amor d’una vida’. Con esta distinción, el Piló reconoce los mejores textos sobre “la historia y las tradiciones de Burjassot”.

Por su parte, Pau Giner Bayarri se hizo acreedor del VIII Premi “Joan Costa” d’Ensaig por el estudio ‘Ser valencians’. Este galardón, que conjuntamente convocan El Piló y Convencio Valencianista, está dotado de 500 euros y el emblemático ‘piló’ en bronce de los Silos.

En cuanto al XXV Premi “Federic Feases” de Novela, valorado en 1.800 euros, la publicación del libro y una estatuilla en bronce del escultor Jaume Chornet, el jurado se lo concedió a Maria Teresa Peiró Lorca por su escrito ‘Les flors són de color groc’.

Concurso de microrrelatos

Previamente a la entrega de galardones, la entidad cultural celebró su Concurs de Microrelats abierto a la participación de los asistentes a la cena de la gala. Después de la lectura en voz alta de las narraciones presentadas, este año se llevaron el ‘pilonet’ de bronce Ana Martínez, primer premio; María Ángeles García, segundo, y Vicent Fita, tercero.

Como en anteriores ediciones de los Premis Lliteraris i d’Investigació, la velada dedicó un espacio a la presentación de libros que, a través de la editorial L’Oronella, publica El Piló. En esta ocasión, se presentó la novela ‘Terra de dos’, de Josué Damià Ferrer i Ortells, ganadora del Premi “Federic Feases” de 2025.

Como colofón de los actos, el Grup de Cant d’Estil de la Entitat Cultural Valenciana El Piló –con Mari Carmen Villar y Vicent Fita al frente– ofreció, en el recinto municipal, una cuidada selección de los mejores temas de su repertorio.