El Polígono L’Andana en Paterna confirma su alta dependencia del vehículo privado

La movilidad sostenible en las áreas industriales sigue siendo la gran asignatura pendiente. Una realidad que se refleja con cifras en un estudio realizado en uno de los grandes polígonos de Paterna. El nuevo Plan de Movilidad del Polígono Industrial L’Andana confirma la elevada dependencia del vehículo privado como principal medio de acceso al área empresarial. El documento, elaborado por MOVUS para la Asociación Empresarial L’Andana, financiado con la subvención del Ayuntamiento de Paterna, plantea ahora distintas medidas para mejorar la conectividad, reducir la congestión y fomentar alternativas de transporte más sostenibles.

El estudio sitúa a L’Adana como un nodo industrial y logístico conectado directamente con infraestructuras estratégicas como la A-7, la CV-35, la V-30 y la CV-365. Uno de los principales diagnósticos del plan es la fuerte presencia del coche privado en los desplazamientos laborales. Esta tendencia tan acusada se agrava por la limitada oferta de transporte público intermunicipal.

“Para nosotros es muy importante contar con un diagnóstico preciso de las necesidades reales del área empresarial para poder trabajar de forma coordinada con las administraciones públicas y seguir avanzando en aspectos clave como la movilidad y los accesos”, ha señalado la presidenta de la Asociación Empresarial L’Andana, Carmen Pi.

Una media de 4.059 vehículos diarios

El acceso L’Andana-Valencia registra una media de 4.059 vehículos diarios, mientras que el acceso principal desde Paterna alcanza los 3.310 vehículos diarios y el acceso al polígono desde Valencia supera los 3.700 vehículos diarios. En conjunto, el entorno mueve alrededor de 11.000 vehículos al día.

El documento identifica la CV-35 como uno de los principales focos de congestión del área metropolitana. Según recoge el estudio, esta vía soporta más de 115.000 vehículos diarios y concentra importantes retenciones, especialmente en la salida 10, principal enlace hacia L’Andana, el Parque Tecnológico y distintas zonas residenciales próximas como La Cañada o Mas Camarena. Las mayores complicaciones de tráfico se producen en las franjas de entrada y salida laboral, entre las 7:30 y las 9:00 horas y al finalizar la jornada, cuando se generan embotellamientos recurrentes tanto en los enlaces como en las rotondas de acceso al área industrial.

Mejoras en la rotonda de acceso a l'Andana / A.P.

El estudio también concluye que la oferta actual de transporte público resulta insuficiente para absorber la demanda de movilidad laboral del polígono. Aunque existen conexiones de autobús, el documento considera necesaria una mejora de frecuencias, cobertura y conectividad para convertir el transporte colectivo en una alternativa real al coche privado.

El documento detecta también déficits de accesibilidad y conectividad para los desplazamientos no motorizados, mientras que la elevada presión del tráfico provoca además problemas de estacionamiento y episodios de aparcamiento indebido en distintos puntos del polígono.

Las encuestas realizadas a trabajadores muestran un escenario de desplazamientos diarios concentrados en horas punta, tiempos de viaje condicionados por la congestión viaria y una limitada implantación de fórmulas como el coche compartido o la movilidad ciclista.

Propuestas y actuaciones en curso

En este contexto, el Plan de Movilidad plantea distintas líneas estratégicas orientadas a reducir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible. Entre las propuestas incluidas destacan el aumento de la frecuencia del transporte público, la creación de servicios lanzadera, la mejora de las paradas de autobús, el impulso al carpooling, la implantación de sistemas de bicicleta pública y medidas de flexibilidad horaria en las empresas.

Asimismo, el documento recoge las futuras actuaciones previstas por la Generalitat Valenciana en la CV-35 para mejorar la fluidez y seguridad del tráfico en los accesos al corredor industrial y tecnológico de Paterna. Está previsto ejecutar durante 2026 distintas actuaciones de mejora del enlace con L’Andana entre las que destaca la ampliación de la vía colectora para mantener dos carriles operativos durante todo el tramo, así como la creación de carriles diferenciados de aceleración y deceleración.

Estas intervenciones permitirán mejorar la fluidez del tráfico y evitar que las colas actuales lleguen a invadir el tronco principal de la autovía, una situación que actualmente afecta tanto a trabajadores como a residentes y operadores logísticos del entorno industrial de Paterna.