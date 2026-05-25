El proyecto 'Salvem les Fotos' recupera cerca de 150.000 imágenes afectadas por la dana en l'Horta Sud

Un año y medio después de iniciarse el proyecto “Salvem les Fotos”, impulsado por la Universitat de València para recuperar imágenes afectadas por la dana y con la participación de la Mancomunitat de l’Horta Sud desde los primeros días, el Museu Comarcal Josep Ferris March ya contabiliza cerca de 150.000 fotos entregadas en la comarca.

Este es el balance de este espacio, que forma parte de la red de laboratorios, en el que han confluido, en este tiempo, personal contratado por el propio Museo -­a través del Plan de Empleo dana del Gobierno de España-, por la Universitat de València y por la Fundació Horta Sud, además de decenas y decenas de personas voluntarias.

217 familias

Las casi 150.000 fotos entregadas pertenecen a 217 familias, mayoritariamente de l’Horta Sud. Del total, unas 92.000 fotos han sido recuperadas con gran éxito, unas 17.000 se han entregado sin tratar porque estaban repetidas y en 39.800 no se ha podido actuar porque la imagen estaba perdida. Aún quedan fotos de otras 300 familias depositadas en el museo, en las que se sigue trabajando.

El otro laboratorio que permanece instalado en la comarca está en el Castell d’Alaquàs y fue fruto de una petición de la UV a la Mancomunitat, que realizó la mediación con el ayuntamiento. Con dimensiones más reducidas, este espacio, instalado en una de las torres, guarda las fotos de 198 familias, de las que se han entregado ya las de 27, lo que supone haber tratado casi 10.000 imágenes.

Laboratorio del Castell d'Alaquàs del proyecto 'Salvem les Fotos'. / Mancomunitat de l'Horta Sud

Recuperar la memoria de las víctimas

“El proyecto va a permitir a cientos de familias recuperar su memoria y las vivencias que tuvieron con personas que ya no están, tras el duro golpe que supuso la dana, en la que 230 personas perdieron la vida. También ‘Salvem les Fotos’ permite recuperar la memoria gráfica comarcal que teníamos riesgo de perder. Agradeceremos siempre a la Universitat de València que lo impulsara y que estableciera toda esa red colaborativa”, manifiesta el presidente de la Mancomunitat y del Museu, José F. Cabanes.

Para desarrollar el proyecto, l’Horta Sud ha aportado muchos recursos económicos, humanos, de instalaciones y en especie. Así, el Museu de l’Horta Sud ha dedicado tanto en 2025 como en 2026 prácticamente todo su presupuesto (unos 135.000 euros cada año) a esta iniciativa, que asume su patronato: la Mancomunitat (80%), el Ayuntamiento de Torrent (10%), la Fundació Horta Sud (5%) y Caixa Rural Torrent (5%).

Asimismo, la Mancomunitat ha dotado los laboratorios de distinto material, recogido de forma solidaria, con la colaboración de diversos ayuntamientos, y ha participado en la coordinación de voluntariado, suministros, difusión y otras tareas.

Visita del ministro Ángel Víctor Torres. / Mancomunitat de l'Horta Sud

La aportación del Gobierno

En un año y medio de funcionamiento, "la principal administración pública que ha aportado recursos económicos ha sido el Gobierno de España, que subvencionó al museo con 363.000 euros para contratar a 32 personas", indican desde la entidad, tras una negociación del presidente de la Mancomunitat con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A esta cifra se suman los 200.000 euros que el Ministerio de Cultura aportó a la Fundació Horta Sud, organización que también ha suplementada la suma con otros 100.000 de recursos propios.

El papel de los ayuntamientos

El "consistorio más activo en el proyecto es el de Alaquàs", subraya la Mancomunitat. A lo largo de un año y medio, ha prestado el Castell para el laboratorio, congresos, exposiciones, jornadas y otras actividades relacionadas con ‘Salvem les Fotos’, además de haber sufragado algunos gastos. “Agradecemos al Ayuntamiento de Alaquàs, al alcalde Toni Saura y a la concejala Marta Murciano que respondieran de forma immediata a la llamada de la Mancomunitat y que se hayan volcado de esta forma en el proyecto”, añade José F. Cabanes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent, más allá de los fondos que aporta en el patronato del museo, ha dotado el laboratorio con mobiliario y otros materiales, además de disponer el servicio de Protección Civil para numerosas acciones de suministros, traslados, transporte y otras.

Asimismo, hay otros consistorios que han participado, de alguna forma, en Salvem les Fotos: el de Aldaia, cuyo servicio de cultura estableció un punto de recogida de las fotografías en el municipio, y las fue trasladando después al museo perfectamente guardadas y etiquetadas, y el de Alfafar, que prestó durante dos meses su Espai Jove para recoger fotografías, hasta que tuvo que utilizarlo para otras funciones.

“La comarca se ha volcado en este proyecto que es muy necesario para ayudar en la recuperación emocional, igual que ha hecho el Gobierno de España. Cabe destacar también el gran trabajo que ha hecho y está haciendo todo el equipo, ya casi una familia, de Salvem les Fotos. Hemos sabido recientemente que el comisionado de la Generalitat quiere sumarse al proyecto y aportar fondos. Bienvenidos sean, un año y medio después”, añade el presidente.