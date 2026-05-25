Vecinos de Godella dan un ultimátum al gobierno por la falta de clases de pilates y gimnasia todo el año

Vecinos y vecinas de Godella protestan ante el ayuntamiento por quedarse todo el año sin recibir clases de gimnasia de mantenimientos y pilates. Los protestantes, que si pudieron asistir a clases el ejercicio pasado, denuncian que después de "todo un curso de promesas incumplidas y mentiras, el Ayuntamiento de Godella ha sido incapaz de poner en marcha las actividades municipales de Gimnasia y Pilates". Dichas actividades fueron suspendidas el pasado mes de septiembre, dejando sin clases deportivas a más de 300 vecinas y vecinos. El consistorio, por su parte, asegura que no se ha encontrado personal cualificado , pero garantiza que ya están trabajando para que el curso que viene sí se pongan en marcha ambos cursos.

Los vecinos explican que la gestión realizada para contratar a los monitores por parte del Gobierno dirigido por Jose María Musoles (PP), "ha sido nefasta y totalmente ineficaz", y aseguran que aunque se defiende asegurando que no hay personal cualificado disponible, "las condiciones ofertadas eran pésimas: bajo salario, dispersión de clases en el horario laboral incompatible con la vida personal, contrato a tiempo parcial", lo que hacía muy difícil poder recibir ofertas.

Para las manifestantes, el equipo de gobierno formado por PP y Vox, "tenía que haber sido capaz de encontrar alguna solución" para no suspender la promoción de la actividad física y el fomento de hábitos saludables, cumpliendo la legislación y sus competencias.

Musoles explica a los vecinos en una reunión anterior las causas de la falta de monitores. / L-EMV

A opinión del grupo de afectadas, resulta "totalmente injusto· que sólo puedan cuidar su salud las personas con suficientes recursos económicos para pagarse un gimnasio privado, y dicen sentirse "engañadas" después de pasar todo un curso esperando y escuchando promesas y fechas límite, que al final no se han cumplido.

La situación para el próximo curso sigue siendo una incógnita, y por esta razón, los y las usuarias han firmado un escrito pidiendo que antes del próximo 30 de junio, quede asegurado que las clases se iniciarán en septiembre, y que en caso de no ser así, se cese a la concejala de Deportes. Dicho escrito será presentado en el próximo Pleno del día 28 de mayo a las 19:30 horas, convocando una concentración a las 19 horas en la puerta del ayuntamiento, y si no hubiera solución se continuarán acciones en junio.

Proceso de estabilización de personal

El alcalde de la localidad, Jose María Musoles, ha asegurado al diario Levante-EMV, que la causa de no impartirse clases es la dificultad por encontrar personal cualificado. "A la hora de realizar el proceso de estabilización de personal, los dos monitores que había no cumplían con los requisitos establecidos y no se les pudo contratar" , explica. Lo que no imaginaba entonces es que iba a costar tanto encontrar sustitutos: "Buscamos en las bolsas de empleo municipal de otros ayuntamientos, incluso en Labora, pero no encontramos", señala. Finalmente, decidieron externalizar el servicio, "y cuando ya por fin tuvimos a una persona, rechazó el puesto por incompatibilidad de horarios. Y como ya solo queda un mes para acabar la temporada, decidimos trabajar para comenzar ya bien la que viene, donde garantizamos que sí habrá clases", concluye Musoles.