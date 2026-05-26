Aderes Burjassot conquista el primer puesto en el Campeonato Autonómico de Baloncesto Adaptado

Aderes Burjassot sigue escribiendo su nombre en la historia del deporte del municipio y de la Comunitat Valenciana. En estos días, sus equipos de baloncesto han participado en el Campeonato Autonómico de Baloncesto adaptado, de manos de la Federación de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDDI) y los resultados no han podido ser mejores.

El equipo de adaptada se alza con el primer puesto. / A. B.

La competición, celebrada en la Alquería del Basket, ha aupado al equipo de adaptada el primer puesto a nivel autonómico consiguiendo con ello el máximo galardón de la competición, en su categoría. En el caso de los dos equipos del nivel de competición, el primer equipo se alzó con el segundo puesto y el segundo equipo con el quinto, realizando también una excelente actuación en todos los partidos jugados.

Su espíritu de esfuerzo, sus ganas de jugar, su ímpetu y su saber hacer están haciendo que Aderes Burjassot siga en lo más alto del panorama deportivo de la Comunitat y, desde el Ayuntamiento de Burjassot, no se puede estar más orgulloso de su gran progresión y del gran trabajo de las y los entrenadores, cuerpos técnicos y sus familias con las jugadoras y jugadores de Aderes.