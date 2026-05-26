Patrimonio
Alboraia celebra el Miracle dels Peixets con la emotiva vuelta de su fuente original
La localidad celebra la festividad del Miracle dels Peixets con juegos, misa y paellas, recuperando además un elemento patrimonial significativo para el municipio
La histórica fuente de Peixets de Alboraia ha regresado este año a su ubicación original, junto a la ermita, coincidiendo con la celebración de la fiesta del Miracle dels Peixets, que congregó a numerosos vecinos en este espacio emblemático de la localidad, donde tuvo lugar el milagro que da nombre al templo y la explanada y que este año cumple su 678 aniversario.
La mañana estuvo llena de actividades en este entorno con juegos lúdicos, una misa y las tradicionales paellas que congregaron a un buen número de asistentes que no quisieron perderse esta celebración. También estuvo presente el alcalde, Miguel Chavarría, y miembros de la corporación municipal.
La fuente original data de 1959 y se ubicaba junto a la Ermita dels Peixets. Su reposición ha sido posible gracias a la colaboración de Conxa Monrabal y Manoli Sanjuán, que han ayudado al Archivo Municipal en la documentación del proyecto.
Esta recuperación de un elemento patrimonial tan significativo, se suma a otras incorporaciones en el terreno urbanístico y cultural del municipio, como la escultura de la Ruta del Grial que se inauguró en 2023 en el Paseo de Aragón, muy cerca de la Casa de la Cultura, y que representa la escena de la leyenda.
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