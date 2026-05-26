Ayuntamientos afectados por la dana acumulan retrasos en licencias de urbanismo por la falta de arquitectos

El departamento de urbanismo es el área que registra un mayor volumen de trabajo de un ayuntamiento, junto con servicios sociales. Desde allí se otorgan licencias de construcción, de actividad o permisos de ocupación, también se elaboran informes técnicos y proyectos urbanísticos. La dana ha comprometido este departamento y en algunos consistorios el atasco es importante. En esta situación se encuentra Picassent, donde se ha creado una plataforma de afectados por los retrasos.

Los afectados denuncian la existencia de expedientes parados “desde hace dos años” y advierten de las situaciones que esto provoca con familias al límite, “vecinos con hijos pagando hipoteca y alquiler a la vez porque su casa está terminada, pero falta la firma municipal” o “autónomos asfixiados, con negocios que no pueden abrir y pierden sus ahorros por una firma que no llega”. “No somos números, somos personas”, denuncian.

“Hay familias con hasta 24 meses esperando licencia para empezar su obra, en este tiempo su presupuesto de construcción se ha encarecido al doble por la subida de los materiales. No pueden vivir en sus viviendas porque el ayuntamiento no les deja y pagan el impuesto de Bienes Inmuebles, suministros y en algunos casos gastos de comunidad en urbanizaciones”, matizan. Además, se quejan de la “absoluta falta de transparencia” de la Concejalía de Urbanismo.

42 informes en 47 días

No obstante, la percepción de los afectados dista mucho de la información que ofrece el ayuntamiento al respecto. Fuentes municipales explican que el arquitecto se jubiló a finales del mes de febrero, pero la plaza se ocupó de nuevo el 1 de abril por una nueva funcionaria. En esta línea aseguran que las licencias están saliendo “normalmente”, con el dato de que en los últimos 47 días se han elaborado 42 informes.

“El término medio para otorgar de una licencia está en torno a los ocho meses, cuando hay algunos como el de Valencia que es de dos años y teniendo en cuenta que a la mayoría de los proyectos se le requiere documentación varias veces”.

Además, advierten de que se ha hecho un plan de choque para que, en el plazo de dos meses, las licencias solicitadas estén informadas, lo que no implica que se otorguen al momento, puesto que puede haber requerimientos por cuestiones para subsanar.

Otros municipios

Esta situación de retraso en los expedientes de urbanismo, se extiende a otros ayuntamientos de la comarca afectados por la dana, en un momento en el que prima la reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones y donde al trabajo diario propio de una administración local, se suman el ocasionado por los daños de las riadas.

En Catarroja, hay más de un centenar de expedientes urbanísticos en los cajones, debido a la falta de arquitecto municipal desde hace dos meses. El consistorio abrió un proceso de selección para cubrir las tres plazas existentes, dos de ellas destinadas a la concesión de licencias, aunque esta misma semana, se ha incorporado uno.

En Albal, de las dos plazas de arquitecto solo había una en activo, aunque, de igual modo, está prevista la incorporación de otro profesional en breve, según explican fuentes municipales.

Ayuntamiento pequeños

Si esta situación desborda a ayuntamientos de un tamaño considerable, la falta de técnicos puede ser insalvable para los más pequeños. Por ello, la Diputación de Valencia, en respuesta a las necesidades, concedió una ayuda a Llocnou de la Corona de 85.000 euros para contratar a técnicos que agilicen la presión burocrática. El consistorio del municipio más pequeño de España cuenta solo con dos funcionarios, una auxiliar y un administrativo, que no son suficientes para gestionar un millón de euros más de presupuesto.

En cuanto a los grandes proyectos relacionados con la reconstrucción, los consistorios cuentan con la colaboración de la empresa pública Tragsa que se encarga la gestión técnica, redacción de proyectos y ejecución de obras de reparación de daños en instalaciones municipales.