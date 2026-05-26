El centro de salud de La Coma de Paterna tendrá pediatra tres años después

Los niños y niñas del centro de salud de La Coma de Paterna por fin podrán ser atendidos en su barrio, sin necesidad de coger un autobús o ir en coche al centro de salud de Clot de Joan, en el centro de Paterna. Tras tres años largos de espera, la conselleria de Sanidad ha anunciado que se incorporarán el próximo 1 de junio dos especialistas infantiles a tiempo completo y una enfermera pediátrica.

De esta manera se completa de nuevo la actividad asistencial del centro que desde el pasado 7 de abril retomó su actividad con Medicina de Familia, tras implantar y activar todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad del personal, los pacientes y sus acompañantes, tras un nuevo periodo de cierre motivado por las amenazas de una paciente a una enfermera y por la agresión en una visita a domicilio, que provocó que los sanitarios se cogieran la baja sin poder dar servicio.

El día de la reapertura, tras cuatro meses de parón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya anunció que se estaba trabajando en la incorporación de pediatras y que confiaba que pudieran estar antes de verano, promesa que ha cumplido.El pasado verano estuvo a punto de incorporarse un pediatra, incluso tomó posesión del cargo, pero en el último momento decidió coger otra plaza volviendo a dejar la vacante libre.

El centro de salud de La Coma reabre tras cuatro meses / M. A.Montesinos

Los episodios de violencia y la inseguridad de la zona -hay que recordar que hay tres vigilantes en la puerta privados y un arco de detector de metales en la puerta del centro de salud- han sido un handicap a la hora de que los especialistas asuman la plaza, y aún es más difícil que una vez asumida, la mantengan, y más ahora con el refuerzo en seguridad acordado por todas las administraciones implicadas.

Cabe recordar que, tras el cierre de este centro de salud a finales de noviembre debido a las últimas agresiones a personal sanitario, la Conselleria de Sanidad mantuvo varias reuniones con los representantes de Subdelegación del Gobierno en Valencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Paterna y de la policía autonómica, local y nacional, para acordar las medidas efectivas oportunas y activar los recursos necesarios con el fin de garantizar la máxima seguridad a los pacientes y profesionales.

Incremento de los dispositivos de seguridad y cambios organizativos

Las medidas adoptadas para reforzar la seguridad se centraron en el incremento de los dispositivos de seguridad, cambios organizativos en el funcionamiento del centro, así como en los circuitos del flujo de pacientes y un sistema de registro y análisis de incidencias.

En este sentido, la Conselleria de Sanidad aumentó de dos a tres el número de vigilantes de seguridad y reforzó la seguridad en los accesos al centro gracias a la instalación de escáneres y arcos detectores. Además, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ha reforzado la parte exterior, especialmente en los horarios de entrada y salida, con mayor afluencia.

En cuanto a la organización y funcionamiento del centro, la Conselleria adoptó una serie de medidas relacionadas con los circuitos asistenciales con el objetivo de propiciar un acceso ordenado y seguro al centro, así como evitar posibles aglomeraciones de pacientes en zonas comunes, como las salas de espera. De este modo, se ha establecido un sistema de gestión de colas controladas, circuitos de pacientes agudos y crónicos, y una zona de acceso único regulado.