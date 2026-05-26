Compromís per Aldaia pide la paralización del parque de innovación Pont dels Cavalls

El Grupo Municipal Compromís per Aldaia ha presentado un extenso documento de alegaciones en la Declaración de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de urbanización del Parque Comarcal de Innovación "Pont dels Cavalls", promovido por una sociedad de propietarios y solicita la paralización inmediata. Para ello, expone "graves deficiencias técnicas, fragmentación del proyecto y un riesgo inaceptable de inundación, especialmente evidente después de la reciente y devastadora dana del 29 de octubre de 2024".

El análisis detallado del estudio ambiental revela, según Compromís, una vulneración del procedimiento de evaluación ambiental por "insuficiencia sustantiva en el análisis de alternativas". El estudio omite una valoración detallada de ubicaciones libres de riesgos ambientales y no evalúa las implicaciones de la llamada "alternativa cero". Además, se denuncia "una fragmentación artificiosa del proyecto para eludir una evaluación ambiental ordinaria más rigurosa, lo cual podría constituir un fraude de ley según la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Riesgo de inundación

Uno de los puntos más críticos de las alegaciones es la "deficiencia sustancial" en la evaluación del riesgo de inundación. Según explica Compromís, el "estudio se basa en cartografía histórica del Patricova que ha quedado totalmente desfasada después de la dana de 2024, la cual inundó de manera devastadora algunas zonas del proyecto y de la Rambla de Poyo".

"La transformación de 100 hectáreas de suelo agrícola de regadío en suelo industrial implicará un sellado masivo e irreversible del territorio, eliminando su capacidad natural de infiltración", advierten en sus alegaciones. "Esto provocará un incremento de la escorrentía superficial hacia el casco urbano de Aldaia y los municipios vecinos de l'Horta Sud, generando un peligroso efecto de transferencia del riesgo de inundación", añaden.

Además, Compromís alerta sobre la insuficiencia de las medidas de drenaje sostenible (SUDS) propuestas. "La balsa de laminación proyectada subestima los caudales extremos postdana y presenta deficiencias de diseño, como la dependencia energética para el bombeo, lo cual supone un riesgo crítico de colapso en caso de corte eléctrico durante lluvias torrenciales", señalan y añaden que "resulta especialmente alarmante que el desagüe de fondo de la balsa esté orientado por gravedad directamente hacia el casco urbano de Aldaia".

Afecciones al patrimonio, el acuífero y el suelo agrícola

Las alegaciones también destacan la insuficiencia del análisis hidrogeológico, omitiendo la vulnerabilidad real del acuífero subyacente, y la ausencia de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos. El proyecto supone la destrucción irreversible de 100 hectáreas de suelo agrícola fértil, una pérdida que no se compensa con la plantación propuesta de árboles en el polígono.

Por otro lado, se advierte de una afección crítica al patrimonio cultural, incluyendo vías pecuarias y el yacimiento arqueológico de la Ereta dels Moros. El aval patrimonial se basa en informes anteriores a la dana, ignorando los posibles daños causados por las riadas recientes.

Propuestas de acuerdo

Ante esta situación, Compromís por Aldaia solicita la paralización inmediata de la tramitación del proyecto y una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, además de la suspensión de cualquier desarrollo urbanístico hasta la aprobación definitiva de la revisión del Patricova con los datos de la dana de 2024.

También piden la realización de un nuevo Estudio de Inundabilidad e hidrogeológico independiente y adaptado al cambio climático y la revisión y formulación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Aldaia, dado que la actual fecha de 1990. A esto se suma, el replanteamiento integral del modelo territorial, priorizando la regeneración de los polígonos industriales existentes en lugar de consumir nuevo suelo agrícola.