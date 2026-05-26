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Medio Ambiente

Cuatro nuevas fuentes de agua gratuita refrigerada llegan a Paterna para combatir el calor

La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y Aigües de Paterna permite evitar el uso de alrededor de 600.000 botellas de plástico de 0,33 litros de un solo uso y reducir unas 34 toneladas de emisiones de CO₂

Una fuente pública de agua refrigerada en Paterna.

Una fuente pública de agua refrigerada en Paterna. / A. P.

Ada Dasí

Ada Dasí

Paterna

Los vecinos de Paterna tienen a su disposición nuevas fuentes públicas de agua refrigerada gratuita con la incorporación de cuatro nuevas en diferentes zonas de la ciudad. Concretamente, están ubicadas en el Parc Central, junto a la zona del Skate Park (barrio de Santa Rita), en el Parque Infantil de la calle Valencia (barrio de Campamento), en la entrada al parque de Alborgí a la altura de la avenida Europa y en la entrada del parque empresarial Táctica, al inicio del circuito de running.

Estas nuevas localizaciones, que se suman a la fuente refrigerada instalada en la Plaza Mayor hace un año, dispensan cerca de 200.000 litros de agua al año, confirmando la gran acogida y utilidad de este servicio gratuito y sostenible para vecinos y vecinas.

Eliminación de plásticos

Gracias a esta iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Paterna y Aigües de Paterna, se evita el uso de alrededor de 600.000 botellas de plástico de 0,33 litros de un solo uso, generando un importante impacto ambiental positivo y contribuyendo además a reducir aproximadamente 34 toneladas de emisiones de CO₂ asociadas a la producción y transporte de envases plásticos.

Un vecino llena su botella en una de las fuentes.

Un vecino llena su botella en una de las fuentes. / A. P.

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para combatir las altas temperaturas y seguir avanzando hacia una Paterna más amable, sostenible y preparada frente al calor.

Zonas de sombra y descanso

A este respecto, la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, ha señalado que “el objetivo es generar progresivamente una red de fuentes refrigeradas gratuitas distribuidas por todos los barrios, especialmente en zonas con mayor flujo de vecinos y vecinas, para recuperarse del calor durante los meses más cálidos”, al mismo tiempo que ha asegurado que “estos puntos se complementarán además con espacios de sombra y zonas de descanso para mejorar el bienestar ciudadano en los espacios públicos”.

En este sentido, Navarro ha precisado que “además de estas nuevas incorporaciones de fuentes refrigeradas públicas, desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en una siguiente fase de ampliación para este mismo año con más puntos de agua fresca”.

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De este modo, el Ayuntamiento refuerza su estrategia municipal para mejorar el confort climático en la ciudad y adaptarse a las altas temperaturas, impulsando iniciativas que contribuyan a hacer de Paterna una ciudad más amable, saludable y sostenible para sus vecinos y vecinas.

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