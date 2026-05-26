Las garroferas centenarias de Torrent encuentran nueva vida en el parque de la Colonia Bonestar

No han desaparecido, sino que han sido trasplantadas. Las dos garroferas históricas de Parc Central lucen ya en el nuevo parque de la Colonia Bonestar, frente a las denuncias vecinales que alertaban de la repentina ausencia de estos ejemplares con más de 100 años de historia, que han sido testigos de la vida y las tradiciones de muchas generaciones de torrentinos, y que lo achacaban al montaje del Bigsound.

El Ayuntamiento decidió trasladarlas a esta nueva ubicación porque ocupaban el terreno donde está previsto la construcción de una piscina de verano y las canchas deportivas y que hasta ahora eran una zona de aparcamiento en superficie y también acoge conciertos y eventos al aire libre.

El concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que “ante la futura construcción de estas instalaciones deportivas, desde el Ayuntamiento hemos querido actuar con previsión para garantizar la conservación de estas dos grandes garroferas, trasladándolas a una nueva ubicación donde podrán seguir creciendo y formando parte del patrimonio verde de la ciudad”.

La replantación de una de las garroferas. / A. T.

Gozalvo ha destacado además que “estos árboles tenían un importante valor ambiental y sentimental para muchos vecinos de Torrent. De hecho, estaban prácticamente tocados de muerte desde hace años, cuando un anterior gobierno municipal proyectó en esta parcela un centro comercial que finalmente nunca llegó a ejecutarse. Afortunadamente, hoy podemos decir que se han recuperado y que tendrán una nueva vida en un entorno mucho más adecuado”.

Nueva ubicación

Las dos garroferas han sido trasladadas al nuevo parque situado junto al elemento patrimonial del Arquillo y el antiguo depósito de agua de Torrent, en lo que antiguamente era el inicio del sendero del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta. Se trata de una zona que durante años permaneció abandonada y degradada y que además sufrió las consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre.

“Estamos transformando completamente un espacio degradado en una gran zona verde y de convivencia para las familias torrentinas. Queremos recuperar espacios olvidados y convertirlos en lugares vivos, accesibles y sostenibles”, ha señalado el edil.

El nuevo parque contará con juegos infantiles, zonas ajardinadas, pérgolas y áreas de descanso. Además, el consistorio ha instalado puentes decorativos que permitirán salvar una de las antiguas acequias de Torrent y facilitar el acceso al recinto. Paralelamente, también se está habilitando una zona de aparcamiento para facilitar la llegada de vecinos y visitantes a esta nueva área recreativa.

Asimismo, la delegación de Medio Ambiente ha trabajado en la recuperación del antiguo depósito de agua existente en este entorno, realizando labores de reparación de la cubierta y acondicionamiento exterior del edificio mediante trabajos de pintura y mejora estética.

Recuperación patrimonial

José Francisco Gozalvo ha subrayado que “este proyecto combina recuperación patrimonial, regeneración ambiental y creación de nuevos espacios públicos para los vecinos. No solo estamos plantando árboles o construyendo un parque, estamos recuperando una parte de la historia de Torrent y devolviendo vida a una zona muy castigada durante décadas”.

El concejal también ha recordado que parte de esta actuación ha podido ejecutarse gracias a los fondos procedentes del Ministerio de Juventud destinados a la recuperación de espacios afectados por la dana. “Tras los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, era fundamental invertir en la recuperación de las zonas próximas al barranco de l’Horteta y hacerlo además con criterios medioambientales y de integración paisajística”, ha indicado.

“Muy pronto las familias podrán disfrutar de este nuevo pulmón verde para Torrent, un espacio pensado para el ocio, la convivencia y el contacto con la naturaleza, en el que además hemos querido dar una segunda oportunidad a estas dos emblemáticas garroferas de Parc Central”, ha concluido Gozalvo.