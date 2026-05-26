Los grupos de danza de El Piló de Burjassot y Els Tomasos de València llevan la tradición valenciana al escenario

Los colectivos artísticos y culturales de Burjassot adscritos a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana siguen participando un año más en la Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals, que la Generalitat y el Institut Valencià de Cultura patrocinan con el objetivo de “fomentar el asociacionismo musical y la programación periódica de actuaciones en directo”.

En la XXIII edición de la campaña y con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, el Auditorio de la Casa de Cultura albergó el domingo por la tarde el espectáculo que ofrecieron el Grup de Danses de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, como anfitrión, y, como invitado, el Grup de Danses Els Tomasos del barrio de Russafa de València, que pusieron el movimiento. De la banda sonora se encargó la Rondalla de El Piló y su cantora Estrella, quien, además de presentar el encuentro de intercambio, puso el ‘cant d’estil’.

La intérprete de ‘cant d’estil’ Estrella, de El Piló, en una de sus intervenciones. / Vicent Ruiz Sancho

Subieron el telón Els Tomasos. Entre otros cuadros de la música y el baile autóctonos, escenificaron “Valencianes d’Albuixec”, “Fandando de a tres” y “Jota de les Useres”. Después el Grup de Danses El Piló ocupó el escenario para recrear, entre otras piezas, “Bolero creuat”, “Seguidilles de Carlet” y “Trovo Russafa”.

Con su espectáculo, al que asistió una representación municipal encabezada por el concejal de Patrimonio, Javier Naharros, tanto Els Tomasos como El Piló también quisieron expresar su “compromiso con la labor de recuperación y difusión del folclore valenciano”.