Lucha contra los vertidos en Torrent: 588 toneladas retiradas y nueva señalética disuasoria

Más de 588 toneladas son los residuos que ha retirado el Ayuntamiento de Torrent en el primer cuatrimestre del año de vertederos incontrolados en diferentes puntos del término municipal. Para evitar la proliferación de estos puntos negros, el ayuntamiento ha instalado nueva señalética disuasoria en zonas sensibles para reforzar la concienciación ciudadana, mientras que la Policía Local intensifica las sanciones y la vigilancia con cámaras conectadas al CISEM, drones y seguimiento de denuncias vecinales.

Desde el Ayuntamiento, destacan que estas cifras evidencian la realidad actual que afronta Torrent en materia de limpieza y gestión de residuos, especialmente en zonas diseminadas, urbanizaciones y áreas de aportación donde se producen acumulaciones y vertidos incontrolados que obligan a intervenir de manera continua.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “estas cifras reflejan el enorme esfuerzo que está realizando diariamente el Ayuntamiento para mantener limpia la ciudad y responder con rapidez a los problemas que se generan en diferentes zonas del municipio”. Asimismo, ha subrayado que “Torrent está destinando importantes recursos humanos, técnicos y económicos para actuar frente a los vertidos y mejorar la limpieza en todos los barrios y urbanizaciones”.

Contenedores desbordados en un diseminado. / A. T.

Folgado ha añadido además que “este trabajo debe ir acompañado de responsabilidad y civismo, porque no es justo que unos pocos deterioren la imagen de la ciudad y generen un problema que acabamos pagando entre todos los vecinos”.

Refuerzo del servicio y actuación sobre “puntos negros”

El Ayuntamiento de Torrent lleva desarrollando durante este mandato una estrategia de mejora en la gestión de residuos y en la retirada de vertidos incontrolados, especialmente orientada a las zonas diseminadas y urbanizaciones, donde este tipo de problemáticas presenta una mayor complejidad. Especialmente, a lo largo del presente año se ha llevado a cabo una reorganización de los medios disponibles, priorizando un enfoque más técnico basado en la identificación de puntos críticos y la intervención directa sobre los denominados “puntos negros”, mejorando la capacidad de respuesta y optimizando los tiempos de retirada de residuos.

Actualmente, el servicio dispone de equipos específicos destinados al repaso y adecuación de las zonas de contenedores, garantizando su correcta utilización y reduciendo la generación de acumulaciones indebidas en su entorno.

Asimismo, se ha reforzado la capacidad operativa para la retirada de residuos voluminosos y vertidos incontrolados mediante maquinaria especializada, contando con retroexcavadoras, dos camiones tipo ampliroll y dos camiones con pulpo, lo que permite actuar con mayor rapidez y eficacia en la recogida de enseres, restos de poda y residuos abandonados fuera de los circuitos ordinarios.

Además, durante el presente ejercicio se ha producido una adaptación relevante en los procesos de gestión de residuos derivada de la aplicación de nuevos criterios en las plantas de tratamiento, que actualmente ya no admiten la entrada de residuos mezclados como ocurría anteriormente. Esta circunstancia obliga ahora a realizar labores previas de clasificación y separación de residuos antes de su traslado a planta. Este nuevo procedimiento implica una mayor dedicación de medios humanos, técnicos y tiempos de trabajo.

Un tractor recoge la basura junto a los contenedores. / A. T.

En comparación con ejercicios anteriores, el modelo implantado durante 2026 está permitiendo desarrollar una gestión más técnica y eficiente, basada en intervenciones focalizadas sobre los denominados “puntos negros”, sustituyendo modelos más generalistas por actuaciones específicas que permiten optimizar recursos y mejorar los resultados tanto en limpieza como en mantenimiento del entorno urbano y periurbano.

Además, a lo largo de 2026 se han desarrollado múltiples actuaciones de limpieza y recuperación de espacios degradados en diferentes puntos del término municipal, consolidando una línea de trabajo enfocada no solo en la retirada de residuos, sino también en la prevención de nuevas acumulaciones y en la mejora progresiva del entorno.

Modelo heredado

El consistorio recuerda además que el actual contrato, y sus pliegos, de limpieza viaria y recogida de residuos fue licitado hace tres años y diseñado conforme a una realidad muy distinta a la que vivía Torrent, tanto en volumen de residuos como en necesidades operativas del servicio. Hay que recordar que el actual contrato fué firmado tres dias antes de la Toma de Posesión de la alcaldesa Amparo Folgado.

En este sentido, el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo extraordinario y estudia distintas posibilidades jurídicas, técnicas y operativas para mejorar las actuales condiciones del contrato y adaptar el servicio a las necesidades reales de la ciudad.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “estamos reorganizando medios y reforzando las actuaciones para dar una respuesta más rápida y eficaz en aquellas zonas donde se producen mayores acumulaciones y vertidos”. Asimismo, ha destacado “existe una colaboración y un diálogo constante, particularmente por mi parte, el Ayuntamiento y los técnicos municipales con los vecinos y asociaciones vecinales, manteniendo un contacto permanente que permite actuar con inmediatez ante cualquier incidencia”.

Recogida de residuos de la vía pública. / A. T.

Refuerzo de la vigilancia y sanciones a los infractores

Paralelamente al refuerzo del servicio de limpieza y recogida, el Ayuntamiento ha intensificado las actuaciones de vigilancia y control frente a los vertidos ilegales y el abandono de residuos junto a contenedores y espacios públicos.

Durante los últimos años, la Policía Local y el área de Medio Ambiente han tramitado diversas denuncias contra empresas y particulares por abandonar escombros, muebles, restos de obra, podas y otros residuos fuera de los canales autorizados.

Las actuaciones desarrolladas han permitido identificar a infractores gracias a la utilización de cámaras conectadas al CISEM, labores de seguimiento policial, drones y la colaboración ciudadana mediante denuncias vecinales.

Entre los puntos donde se han detectado y denunciado vertidos ilegales figuran, entre otros, zonas como Camino de la Pardala con calle Río Ebro, la entrada de Calicanto en calle Manuel Aznar, calle Albaida, calle Munich con Riu Cervol, carretera CV-405 sentido Montserrat, Camino del Morredondo, calle La Junquera, calle Valencia, así como distintas áreas de contenedores y zonas diseminadas del término municipal donde se han localizado vertidos de escombros, sacas de obra, muebles, restos de poda, piezas de automóvil y otros residuos abandonados fuera de los canales autorizados.

Entre las actuaciones desarrolladas por la Policía Local se encuentran denuncias relacionadas con el vertido de grandes sacas de escombros junto a contenedores, abandono de residuos de obra desde camiones y furgonetas, depósito de enseres y muebles en áreas de aportación, así como vertidos de piezas de automóvil y otros materiales en solares y espacios públicos. En varios de estos casos, las investigaciones policiales permitieron identificar a los vehículos implicados y tramitar las correspondientes propuestas de sanción a empresas y particulares responsables de los hechos.

Asimismo, el Ayuntamiento también ha instalado nueva señalética informativa y disuasoria en distintos puntos del término municipal y zonas especialmente sensibles a los vertidos incontrolados, recordando la prohibición de depositar residuos fuera de los espacios habilitados y advirtiendo de sanciones que pueden alcanzar los 2.000 euros, además de las posibles responsabilidades adicionales derivadas de la normativa medioambiental y de residuos.

Estas señales forman parte de las medidas de prevención y concienciación impulsadas por el consistorio para combatir las conductas incívicas y reforzar la protección del entorno urbano y periurbano.

Gozalvo ha advertido que “vamos a seguir incrementando todos los mecanismos de vigilancia y control, junto a la delegación de seguridad ciudadana, porque no podemos permitir que unos pocos perjudiquen el trabajo diario que se está realizando en toda la ciudad”.

Llamamiento al civismo y a la responsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento de Torrent ha realizado un nuevo llamamiento al civismo y a la responsabilidad colectiva para evitar el abandono de residuos fuera de los canales habilitados y hacer un uso adecuado de los contenedores y servicios municipales de recogida.

Desde el consistorio se recuerda que existen servicios específicos para la retirada de enseres, podas y residuos voluminosos, por lo que abandonar materiales en la vía pública no solo constituye una infracción sancionable, sino una conducta que perjudica gravemente al conjunto de la ciudadanía, deteriora el entorno urbano y obliga a destinar importantes recursos económicos y humanos a actuaciones extraordinarias de limpieza.

El equipo de gobierno insiste además en que mantener Torrent limpia es una responsabilidad compartida entre administración y ciudadanía, y que la colaboración vecinal seguirá siendo clave para avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.