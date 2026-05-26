Mejoras en el túnel de Catarroja: 1,5 millones para seguridad vial y movilidad sostenible

Más de 1,5 millones es el presupuesto para la adecuación del túnel que conecta Catarroja con el Camí del Port, por debajo de la Pista de Silla. El Ayuntamiento ha aprobado ya la memoria valorada de este proyecto que es estratégico para recuperar una de las conexiones viarias más importantes del municipio después de los graves daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Entre las novedades que se incorporarán a esta infraestructura respecto a su estado anterior a la riada, refuerzan principalmente la movilidad sostenible y seguridad vial, con la creación de una pasarela ciclopeatonal segregada del tráfico rodado, nueva señalización, semaforización del tráfico alternativo y la instalación de barreras automáticas que impedirán el paso de vehículos en caso de inundación.

Proyecto e inversión

El proyecto, financiado por el Gobierno de España dentro de las líneas de reconstrucción posteriores al temporal, contempla una inversión máxima subvencionable de 1.573.042,38 euros y contempla no sólo la reparación de la infraestructura existente, sino también una mejora integral de su funcionalidad, seguridad y adaptación ante futuros episodios de lluvias intensas.

Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de cinco meses e incluirán actuaciones como el incremento del gálibo hasta los 3,5 metros, la impermeabilización de la base del túnel mediante técnicas de jet grouting, la construcción de un nuevo sistema de drenaje y evacuación de aguas y la renovación completa del firme y de los accesos.

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha destacado que "esta actuación es fundamental para recuperar una infraestructura muy afectada por la dana, pero también para adaptarla a los nuevos retos climáticos y hacerla mucho más segura y resiliente".

Raga ha explicado que "el proyecto no se limita a reparar los desperfectos, sino que plantea una transformación integral del túnel para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la convivencia entre vehículos, bicicletas y peatones".

Infraestructura de futuro

El responsable de Urbanismo también ha remarcado que "hablamos de una conexión estratégica para Catarroja y para el acceso al Puerto, por eso era imprescindible actuar con una solución técnica pensada a largo plazo y preparada ante episodios meteorológicos extremos".

Desde el consistorio remarcan que la propuesta mantiene el trazado y la geometría general del paso inferior existente, pero incorpora soluciones técnicas que refuerzan su durabilidad y reducirán considerablemente los costes de mantenimiento futuros.

La actuación forma parte del conjunto de proyectos impulsados por el Ayuntamiento de Catarroja para recuperar y modernizar las infraestructuras afectadas por la dana, con el objetivo de construir un municipio más resiliente, accesible y preparado frente a los retos climáticos.