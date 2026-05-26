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Inversiones

Nuevos bancos, calistenia y actividades juveniles llegarán a la playa de La Pobla de Farnals

Las Inversiones Participativas de La Pobla de Farnals, en su octava edición, suman más actuaciones en la zona de playa para mejorar el espacio público

El núcleo de la playa de la la Pobla de Farnals.

El núcleo de la playa de la la Pobla de Farnals. / A. P. F.

Ada Dasí

Ada Dasí

La Pobla de Farnals

El núcleo de la playa de La Pobla de Farnals contará con nuevos bancos que se instalarán en las esquinas de la avenida Constitución, la mejora de la pasarela con papeleras y bancos, la ampliación de actividades para jóvenes y una nueva zona de ejercicios de calistenia en la plaza Rafael Alberti.

Estas inversiones complementan la campaña de concienciación sobre la recogida de excrementos de animales domésticos que fue la más votada en los presupuestos participativos. Al ser de menor cuantía, el equipo de gobierno ha repartido el resto del presupuesto, un global de 32.000 euros, en estas otras que son las que obtuvieron mayor respaldo ciudadano, ampliando así el impacto del proceso participativo en la zona marítima.

La zona de ejercicios de calistenia sustituye a la propuesta de instalación de una marquesina en la parada de autobús de la avenida Constitución, ya que se encuentra en ejecución por parte del Ayuntamiento. Al tratarse de una demanda vecinal ya atendida, no es necesario destinarle presupuesto de las Inversiones Participativas, lo que permite ampliar el alcance real hasta seis actuaciones en la zona de la playa.

En la zona urbana, la inversión continúa centrada en la prevención y refuerzo antiinundaciones. Dada la naturaleza y el alcance de esta actuación, el presupuesto asignado de 48.000 euros se destinará íntegramente a su desarrollo.

Todo listo antes de fin de año

Las Inversiones Participativas 2026 contaron con una dotación global de 80.000 euros repartidos entre el núcleo urbano y la playa, en un proceso que volvió a reflejar la diversidad de prioridades ciudadanas y una participación cada vez más consolidada.

En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Segura, ha destacado que “este tipo de procesos permiten que las inversiones se ajusten mejor a las necesidades reales del municipio, y en este caso demuestran además que es posible llegar a más actuaciones optimizando los recursos disponibles”.

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Con la aprobación de estas actuaciones en el próximo pleno, el Ayuntamiento inicia la fase de ejecución de las propuestas, con el objetivo de que todas ellas puedan estar en marcha antes de final de año. De este modo, La Pobla de Farnals continúa consolidando las inversiones participativas, que van por su octava edición, como una herramienta útil para transformar directamente las demandas vecinales en mejoras concretas y visibles en el municipio.

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