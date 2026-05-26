Paiporta celebra el Día Mundial Sin Tabaco con información y charlas para dejar de fumar

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Paiporta, trabajando de manera coordinada con el área de Juventud, el Centro de Salud y la AECC Valencia, ha puesto en marcha una semana de actividades de sensibilización y prevención con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo.

La programación incluye acciones informativas y de concienciación dirigidas a la población general, con el objetivo de visibilizar los riesgos asociados al consumo de tabaco y de las nuevas modalidades de fumar, como el vapeo.

Entre las iniciativas previstas destaca la instalación de una mesa informativa en el centro de salud de Paiporta, que estará activa del 26 al 29 de mayo. En concreto, martes y miércoles de 9.00 a 12.00 horas, jueves de 12.00 a 14.30 horas y viernes de 10.30 a 12.30 horas. En este espacio se ofrecerá información directa a la ciudadanía sobre las consecuencias del consumo de tabaco en todas sus formas.

Charla para familias y población adulta

Además, el próximo 26 de junio, de 9.30 a 10.30 horas, se realizará una charla informativa en el centro de salud de Paiporta sobre las consecuencias del consumo de nuevas modalidades de fumar y del tabaco, y se ofrecerán herramientas para ayudar a dejar de fumar. La sesión estará dirigida a población adulta y familias y será impartida por profesionales del centro de salud.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de un formulario en línea o de manera presencial en las mesas informativas durante los días de campaña.

Campaña AECC

Por otra parte, el Ayuntamiento de Paiporta se ha adherido a la campaña impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Valencia con motivo de esta jornada internacional. Así, el Ayuntamiento apoyará la difusión de los mensajes de sensibilización de la AECC a través de sus canales oficiales.

Las actividades continuarán el 31 de mayo con la lectura del Manifiesto institucional durante el evento “Run Cáncer”, organizado por la AECC de Paiporta. La lectura del manifiesto tendrá lugar a las 8:45 horas, justo antes del inicio de la carrera.

La concejala de Bienestar Social, Maje López, ha destacado “la labor fundamental de prevención que realiza la UPCCA de Paiporta durante todo el año, y especialmente con campañas como la del Día Mundial Sin Tabaco, que ayudan a concienciar a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco y de las nuevas formas de fumar”.

López ha subrayado que “la información y la prevención son herramientas esenciales para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes, frente a productos que a menudo se presentan como inofensivos pero que también conllevan riesgos para la salud”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas públicas de salud comunitaria que ayudan a mejorar la calidad de vida de la población”. Ciscar ha añadido que “campañas como esta son imprescindibles para fomentar hábitos saludables y concienciar especialmente a la población más joven”.