Quart de Poblet reúne a más de 700 personas en una de las grandes citas de juegos de mesa de la Comunitat Valenciana

Quart de Poblet ha vuelto a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de cientos de aficionados y aficionadas a los juegos de mesa con la celebración de la XVIII edición de JESTA, el encuentro de juegos de mesa organizado por la Asociación Jocs Quart en colaboración con el Ayuntamiento de Quart de Poblet.

El evento, celebrado los días 23 y 24 de mayo en el CEIP Sant Onofre, ha reunido a un total de 719 personas inscritas, durante dos jornadas dedicadas al juego, la convivencia y el ocio alternativo, consolidándose un año más como una de las citas lúdicas más destacadas de la Comunitat Valenciana.

El encuentro arrancó el sábado a las 10:00 horas y se prolongó hasta las 02:00 de la madrugada, mientras que el domingo las actividades continuaron desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. Durante todo el fin de semana, las instalaciones del centro educativo se transformaron en un gran espacio lúdico con juegos de mesa, demostraciones, torneos, zonas de prototipos y espacios de juego para público de todas las edades.

Cifras del evento

Entre las principales cifras de esta edición destaca la ludoteca habilitada para la ocasión, formada por 137 juegos diferentes, de los cuales 99 formaban parte del conocido “pasaporte lúdico”, con 33 títulos disponibles en triple copia para facilitar la participación simultánea. Además, durante el fin de semana se registraron 2.585 préstamos de juegos de mesa.

JESTA también ha contado con una zona comercial con una tienda especializada y un estand propio, así como espacios dedicados a prototipos, demostraciones y actividades especiales como partidas de rol con escenografía o sesiones guiadas de Blood on the Clocktower, una de las propuestas que despertó mayor interés entre las personas asistentes.

En cuanto a las actividades y premios, durante el encuentro se repartieron un total de 3.524 jesetas —la moneda simbólica del evento— y se entregaron 46 juegos mediante distintas dinámicas: un juego en la tradicional puja más baja, 11 juegos rifados y 34 juegos sorteados.

Un encuentro con sello de calidad

JESTA ha contado con la participación de editoriales, asociaciones y personas voluntarias que han contribuido a crear un ambiente participativo y familiar, en el que tanto jugadores experimentados como personas que se iniciaban en este tipo de ocio han podido compartir experiencias y descubrir novedades del sector.

El evento ha vuelto a poner en valor los juegos de mesa como una alternativa de ocio saludable e intergeneracional, fomentando valores como la cooperación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la socialización.

Con esta nueva edición, JESTA reafirma su papel como uno de los encuentros lúdicos de referencia del territorio valenciano y consolida la apuesta de Quart de Poblet por una programación cultural diversa, participativa y abierta a toda la ciudadanía.