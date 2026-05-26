Rafelbunyol estrena Agenda Urbana: una hoja de ruta para mejorar la calidad de vida

Rafelbunyol ha marcado su estrategia en vivienda, movilidad, sostenibilidad, digitalización y calidad de vida a través de la aprobación de la Agenda Urbana que también facilitará el acceso a financiación europea y estatal. El pleno ha dado luz verde a este documento que definirá el modelo de pueblo para los próximos años y que servirá como guía para planificar las principales actuaciones municipales de futuro.

La Agenda Urbana es una herramienta de planificación impulsada en el marco de la Agenda 2030 y las directrices europeas que permite en los ayuntamientos diseñar, de manera ordenada y participativa, las prioridades del municipio en ámbitos como la movilidad, el urbanismo, la sostenibilidad ambiental, la vivienda, la digitalización, los espacios públicos o la cohesión social.

Con esta aprobación, el municipio se sitúa entre las localidades que ya cuentan con una estrategia integral de desarrollo urbano, un instrumento cada vez más importante para acceder a convocatorias de financiación europea y otras ayudas supramunicipales.

Modelo de municipio

El alcalde, Fran López, ha destacado que “la Agenda Urbana no es solo un documento técnico, sino una hoja de ruta construida pensando en cómo queremos que sea nuestro pueblo en los próximos años”. En este sentido, ha señalado que “nos permitirá planificar mejor las inversiones, priorizar necesidades reales y optar con más garantías a fondos europeos y otras líneas de financiación públicas”.

Así mismo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Carrera, ha subrayado que “este trabajo refleja un modelo de municipio más sostenible, accesible, moderno y pensado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Líneas estratégicas

El documento recoge diferentes líneas estratégicas y proyectos vinculados a la transición ecológica, la eficiencia energética, la mejora de los espacios públicos, la transformación digital de la administración y el fortalecimiento de los servicios públicos y la participación ciudadana.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía el contenido íntegro de la Agenda Urbana, reafirmando así su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde la corporación municipal también se ha querido agradecer la participación de asociaciones, colectivos, personal técnico y vecinos y vecinas que han colaborado en las diferentes mesas de trabajo y procesos participativos desenrollados durante la elaboración del documento. La redacción y desarrollo del Plan de Acción de la Agenda Urbana ha contado con la financiación de la Diputación de València.