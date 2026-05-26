El Santo Grial, Tabarca y el primer libro del Club de Historia Puçol cierran el décimo curso en mayo

La Barraca acogió la presentación del libro 101 valencianos: ¿héroes o villanos?, editado por la Fundación Solidaria Vinatea y con siete componentes del Club de Historia de Puçol entre los 101 autores: José Mª Tortajada, Ximo Soriano, Eduardo Bustamante, Pepe Sánchez, Ángel Torres, Isi Lucas y Sabín.

Los siete autores acompañaron a Salva Raga, el editor, en un acto que contó con 77 asistentes y la posibilidad de conseguir el libro antes incluso de su presentación oficial en Valencia, en junio. Fue una oportunidad de hablar de historia y literatura, de lo complejo de crear una idea original que sea fiel a la historia conocida o de contarla en 1.100 palabras.

Más libros

Fue un primer plato literario, que tendrá su continuidad en junio, con la presentación del segundo libro, este centrado íntegramente en la historia del Club: 10 años de pasado, presente y futuro: X aniversario del Club de Historia Puçol. Un recorrido por la vida del Club de Historia en el que han escrito más de 50 colaboradores y cuenta con 400 fotos para reconstruir el puzle de esta década prodigiosa.

La exposición sobre el Camino del Santo Grial. / CHP

Y habrá un tercer libro, que ya está en marcha: una docena de mujeres del Club están escribiendo la versión femenina que verá la luz el próximo año: 101 valencianas: ¿heroínas o villanas?.

El Camino del Santo Grial

El jueves 21 de mayo la charla mensual tuvo como protagonista al Santo Grial, aprovechado que se está celebrando el tercer Año Jubilar en Valencia. La presidenta de la Asociación El Camino del Santo Grial, Ana Mafé, fue la encargada de iniciar la velada con un recorrido guiado por la exposición, acompañada de 72 amigos del Club que se dieron cita en La Barraca.

A continuación, un repaso a la historia del Santo Cáliz de Valencia, el que cumple los requisitos para ser el único auténtico, con multitud de datos extraídos de la tesis doctoral de la ponente, publicados en el libro El Santo Grial, que ya va por su 8ª edición. Documentos y datos científicos que corroboran la autenticidad del cáliz de la catedral de Valencia.

Por último, José Antonio Planillo, el guía oficial, fue el encargado de presentar las siete etapas del Camino del Santo Grial en la Comunitat Valenciana, con un recorrido novedoso para poner en valor las poblaciones por las que atraviesa esta ruta que une el monasterio de San Juan de la Peña (Huesca) con la catedral de Valencia.

Recorrido

Como novedad, además del perfil y el trazado de cada etapa, descubrimos el recorrido que realiza en la sexta jornada, que une Sagunt con Puçol (y llega hasta Massamagrell) a través de la costa en lo que es una apuesta por poner en valor el Mediterráneo y el Marjal dels Moros, dos elementos muy valorados por los peregrinos que realizan el camino.

Un momento de la presentación del libro. / CHP

Este ejemplo ilustra la idea del camino: en cada población se irán estudiando distintas opciones, sobre todo si, como va a suceder con La Costera en Puçol, existe la posibilidad de tener un albergue que pueda formar parte del trazado del Camino del Santo Grial o un lugar de especial interés para los peregrinos que lo recorran.

La tercera actividad de mayo es el habitual viaje de un día a un punto de interés histórico. En esta ocasión será el sábado 30 y la isla de Tabarca como destino, un lugar más conocido por su paisaje marino que por el terrestre, aunque su historia, muy vinculada a los piratas que asaltaban la costa mediterránea, también es muy atractiva.

Y hasta aquí el décimo curso… aunque no es el final. Solo un punto y aparte.

Porque la primera semana de junio, el Club de Historia Puçol celebra su décimo aniversario con un libro, una exposición, un vídeo y tres ponentes, todo ello los días 4, 5 y 6. Unas intensas jornadas que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Puçol y el patrocinio de Caixa Popular.