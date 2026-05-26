Torrent Històrica celebra su séptima edición con Javier Cercas como gran protagonista

Torrent volverá a convertirse en capital de la novela histórica con la celebración de la VII edición de Torrent Històrica, que este año adelanta sus fechas habituales y se celebrará los próximos 5 y 6 de junio con una programación repleta de actividades literarias, encuentros con autores, mesas redondas y clubs de lectura.

El festival, ya plenamente consolidado dentro del calendario cultural de la ciudad, reunirá una vez más a destacados referentes del género histórico en torno a una propuesta que busca acercar la literatura, la memoria histórica y el pensamiento crítico al gran público. En esta edición, el gran protagonista será el escritor Javier Cercas, una de las voces más reconocidas de la narrativa contemporánea española y autor de obras imprescindibles como “Soldados de Salamina”, “Anatomía de un instante”, “El monarca de las sombras” o “Terra Alta”, novela galardonada con el Premio Planeta en 2019.

Programación

El viernes 5 de junio, a las 19:00 horas, el salón de actos del Ayuntamiento de Torrent acogerá el acto central del festival con la entrega del premio Cónsul Honorario a Javier Cercas, un reconocimiento a su capacidad para abordar algunos de los episodios más relevantes y complejos de la historia reciente de España desde una mirada rigurosa, reflexiva y profundamente humana. Tras la entrega del galardón, el escritor participará en una charla abierta al público donde conversará sobre su obra y su manera de entender la literatura histórica.

El director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, ha destacado que Cercas “nos ha ayudado a iluminar zonas oscuras de alguno de nuestros episodios recientes más significativos, siempre desde una perspectiva caleidoscópia y que nos ayuda a comprender el mundo como lo que es: una sucesión de hechos enredados y complejos los cuales resulta muy peligroso simplificar para probar ciertas hipótesis”.

El cartel de esta nueva edición. / A. T.

La programación continuará el sábado 6 de junio con diferentes actividades repartidas entre la Casa de la Cultura y otros espacios de la ciudad. A partir de las 19:00 horas, la escritora catalana Coia Valls, autora de “El sueño de Gaudí”, y el escritor alicantino Juan Francisco Ferrándiz, autor de “La Lonja de la Seda”, participarán en una mesa redonda moderada por Miguel Coll centrada en las grandes obras arquitectónicas de Valencia y Barcelona que desafiaron los convencionalismos de su tiempo.

Posteriormente, desde las 20:00 horas, los escritores José Ángel Mañas, autor de “Historias del Kronen” y “El enigma del Papa Luna”, y Juanjo Braulio, autor de “Los Borgia”, reflexionarán sobre algunos de los personajes históricos valencianos que alcanzaron importantes cuotas de poder y dejaron huella en la historia.

Clubes de lectura

El festival volverá a apostar también por el formato participativo y cercano con la celebración de distintos clubs de lectura durante la mañana del sábado 6 de junio. La Casa de la Cultura acogerá, desde las 11:00 horas, encuentros con la escritora británica Annie Lyons, autora de “Manual de señoritas para ganar la guerra”, y con la alicantina Begoña Valero, autora de “El secreto de los templarios”. Asimismo, a las 12:00 horas, Juan Francisco Ferrándiz visitará la sede de la Asociación de Vecinos El Vedat para conversar con los lectores sobre su novela dedicada a la Lonja de Valencia.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “Torrent Històrica se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de nuestra ciudad y como un espacio de encuentro para quienes aman la literatura, la historia y el pensamiento crítico. Es un orgullo que Torrent vuelva a reunir a autores de primer nivel y que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una programación cultural abierta, cercana y de gran calidad”.

Folgado ha destacado además que “la cultura es también una herramienta para comprender mejor nuestro presente y reflexionar sobre nuestra sociedad, y festivales como Torrent Històrica contribuyen a hacer de Torrent una ciudad viva, dinámica y comprometida con la difusión del conocimiento y la creación literaria”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha subrayado que “Torrent Històrica vuelve a demostrar la apuesta decidida del Ayuntamiento por una programación cultural de calidad y por iniciativas capaces de generar diálogo, reflexión y participación ciudadana alrededor de la literatura y la historia”.

Sánchez también ha querido poner en valor “la capacidad del festival para acercar a los lectores a autores de referencia nacional e internacional en un formato cercano y accesible, convirtiendo Torrent durante unos días en un gran punto de encuentro cultural para todos los públicos”.