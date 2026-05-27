Alfara del Patriarca y Mislata reciben más de tres millones en mejoras urbanas y deportivas

La Diputació de València ha dado luz verde al proyecto de mejora del polideportivo de Alfara del Patriarca en l’Horta Nord y a la reurbanización de tres calles en Mislata, en l’Horta Sud, junto con otros proyectos en dos municipios más, en el marco del Pla Obert, el principal programa inversor de la institución provincial. Estas nuevas actuaciones en ambas comarcas superan los tres millones de euros.

En l’Horta Nord, se ha dado el visto bueno a la cubierta para la pista deportiva y graderío lateral en el polideportivo municipal El Paretó de Alfara del Patriarca. Esta mejora de la concurrida instalación deportiva del municipio tiene una inversión de 998.038 euros.

En l’Horta Sud, se han aprobado cinco proyectos por un importe global de 2.015.000 euros. Concretamente, en Mislata se ha validado el proyecto de reurbanización de las calles El Quint, Pizarro y Castilla con 1.085.003 euros y la reurbanización del parque de la calle Lepanto con 403.568 euros.

Además, en Picanya se destinarán 191.797 euros a la rehabilitación de un edificio municipal como centro de datos, informática y comunicación en la plaza Mayor y 60.935 euros a la rehabilitación de una vivienda municipal en la calle Ramón y Cajal. Por último, en Quart de Poblet, se destinarán 274.398 euros a la ejecución de la rotonda entre la avenida Antic Regne y las calles Jesús Morante Borràs y Mariano Cruz.

76 millones del Pla Obert

En total, el Pla Obert d’Inversions tiene una dotación de 76 millones de euros para ambas comarcas, 14 millones más que con los anteriores planes de inversión. A nivel provincial, el principal programa inversor de la Diputación suma ya 1.121 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión cercana a los 172 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 25 de mayo, en el que se da luz verde a 68 iniciativas presentadas por 45 ayuntamientos y tres mancomunidades, con una dotación global de 13,7 millones.

La vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora del Pla Obert, destaca que “sería complicado realizar los proyectos de legislatura que están presentando algunos municipios sin un programa a cuatro años que elimine burocracia y ponga a disposición de los ayuntamientos más recursos para satisfacer las necesidades de las personas que los habitan”. “Esa es la esencia del plan, que cada municipio destine el dinero a lo que necesite y que disponga de tiempo para hacer realidad los proyectos, sean grandes o pequeñas actuaciones que también son importantes”, recuerda Enguix, que anima a los consistorios que aún disponen de crédito en el Pla Obert a seguir presentando solicitudes.

Natàlia Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “impulsa la actividad económica en nuestros pueblos y ciudades al tiempo que mejora la calidad de vida de las personas que en ellos habitan”. “El principal objetivo de este gobierno y esta legislatura es estar más cerca de los municipios, de los alcaldes y alcaldesas y de las vecinas y vecinos, conociendo sus inquietudes y ayudándoles en todo lo que puede la Diputación, que es mucho”, considera Mompó, quien subraya “el gran trabajo del área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Enguix para convertir en realidad los proyectos presentados por los ayuntamientos”.