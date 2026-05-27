Catarroja celebra la segunda edición del FesArt con danza, circo y espectáculos familiares en sus calles

Catarroja volverá a convertir sus calles y espacios públicos en escenarios al aire libre con la celebración, este fin de semana, de la segunda edición del FesArt, el festival de artes escénicas impulsado por los profesionales de la danza de la localidad, Rafael Perets y Melissa Usina, y con el apoyo de la concejalía de Cultura.

Después de una primera edición en 2025, celebrada dentro de la programación de fiestas del municipio, el FesArt da este año un paso adelante y se consolida como un festival independiente con identidad propia, reforzando la apuesta municipal por acercar la cultura a los barrios y llenar el espacio público de propuestas artísticas accesibles y de calidad.

Espacios públicos

La programación de esta edición combinará danza contemporánea, circo y espectáculos familiares en diferentes espacios de Catarroja, principalmente en la plaça del Mercat y en el parque de les Barraques, con actividades gratuitas dirigidas a público de todas las edades.

La concejala de Cultura, Dolors Gimeno, ha destacado que "el FesArt nace con la voluntad de consolidar una programación cultural estable y abierta a la calle, acercando las artes escénicas a toda la ciudadanía y generando espacios de convivencia y participación". Gimeno también ha remarcado que "después de la gran acogida de la primera edición, era importante que el festival creciera y tuviera entidad propia dentro de la programación cultural de Catarroja".

Programación

El festival arrancará el viernes 29 de mayo a las 19.00 horas en la plaça del Mercat con la gala "Talent local", una muestra de danza con escuelas de Catarroja y Massanassa. A continuación, a las 19.30 horas y también en la plaça del Mercat, tendrá lugar "IntercettAzioni", de Mandala Dance Company.

La jornada del sábado empezará en la plaza del Mercado con "Grietas", de Alba de Miguel, a las 11.00 horas, seguida de "BO", de Brodas Bros, a las 11.30 horas. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, el parque de las Barracas acogerá “Sublunar”, de Bot Project, una propuesta de circo contemporáneo dirigida al público familiar.

El domingo 31 de mayo, el festival se cerrará a las 19.00 horas en el parque de les Barraques con "La Banda", de Otradanza, también dirigida al público familiar.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por que la cultura sea un elemento de reconstrucción emocional, cohesión social y dinamización de nuestros espacios públicos", ha añadido Gimeno, quien ha animado a la ciudadanía "a salir a la calle y disfrutar de un festival hecho desde Catarroja y para Catarroja".

Con esta segunda edición, el FesArt refuerza su papel como una de las citas culturales emergentes del municipio y consolida la apuesta de Catarroja por las artes escénicas contemporáneas y la cultura de proximidad.