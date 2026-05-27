Compromís reclama el pago urgente de 310.000 euros al Kolectivo de Jóvenes Parke en les Corts Valencianes

El grupo parlamentario de Compromís ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que se ha debatido en la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad de les Corts Valencianes para reclamar en la Generalitat el abono urgente de la deuda de 310.000 euros que mantiene con el Kolectivo Jóvenes Parke.

Esta deuda corresponde a los servicios prestados por la entidad entre abril y diciembre de 2025, después de que la dana del 29 de octubre de 2024 destruyera sus dos centros de atención diurna en el barrio Parque Alcosa de Alfafar. A pesar de la destrucción de los locales, el Kolectivo continuó prestando el servicio en ubicaciones provisionales, con el conocimiento y las instrucciones de la propia conselleria.

Informe jurídico

La formación alude a un informe elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universitat de València que desmonta los argumentos de la conselleria de Servicios Sociales para negarse a pagar esos 310.000 euros. El informe concluye que la negativa de pago no tiene cimiento jurídico y vulnera principios básicos del derecho administrativo.

El portavoz de Compromís en la comisión ha señalado que este informe “es contundente”. “No pagar es contradictorio, injusto y jurídicamente insostenible. Mañana exigiremos a la conselleria que pague inmediatamente estos 310.000 euros al Kolectivo Jóvenes Parke".