La comunidad educativa de l'Horta prepara cadenas humanas contra un acuerdo "insuficiente" de la Conselleria

La tensión entre parte de la comunidad educativa valenciana y la Conselleria de Educación continúa creciendo. Docentes, familias y alumnado de l'Horta han convocado nuevas acciones reivindicativas esta semana para protestar contra el acuerdo alcanzado recientemente entre la Conselleria y los sindicatos ANPE y CSIF, un pacto que diversos colectivos consideran "insuficiente" y alejado de las principales demandas del profesorado.

Las protestas se enmarcan dentro de las movilizaciones que desde hace semanas recorren distintos puntos de la Comunitat Valenciana en defensa de una educación pública "de calidad y en valenciano", con reclamaciones centradas especialmente en la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado y un mayor compromiso presupuestario por parte de la Generalitat.

Uno de los actos previstos tendrá lugar este jueves 28 de mayo en los municipios de Paiporta y Picanya, donde alumnado, profesorado y familias participarán en una cadena humana entre distintos centros educativos de ambas localidades. La convocatoria arrancará en Paiporta a las 18:15 horas desde la carretera de Picanya número 18.

La iniciativa pretende visualizar el apoyo social a las reivindicaciones educativas y reforzar la presión sobre la administración autonómica. Los organizadores han pedido la participación de toda la comunidad educativa y han solicitado a los asistentes acudir con camisetas verdes, pancartas y material reivindicativo como silbatos.

Desde Rafelbunyol hasta Tavernes Blanques

Paralelamente, el colectivo docente Movem l’Horta Nord ha convocado otra gran cadena humana para la tarde del jueves 28 de mayo en diferentes municipios de l’Horta Nord. La acción recorrerá localidades desde Rafelbunyol hasta Tavernes Blanques y busca convertir la comarca en un gran símbolo de defensa de la escuela pública.

Desde el colectivo aseguran que la protesta pretende exigir a la Conselleria que “acepte las demandas planteadas, fije un calendario para ejecutarlas y destine el presupuesto necesario para cumplirlas”. Los convocantes defienden además que “el dinero público debe ir destinado a la escuela pública”.

El malestar del profesorado se ha intensificado tras la firma del acuerdo entre la Conselleria y dos organizaciones sindicales, un pacto que parte de la comunidad educativa considera insuficiente tanto en materia salarial como en aspectos clave relacionados con la mejora de las condiciones educativas.

Los colectivos críticos denuncian especialmente la falta de concreción respecto a la bajada de ratios en las aulas y acusan a la administración autonómica de mantener una actitud de desgaste hacia el profesorado movilizado.

Según explican desde Movem l’Horta Nord, las protestas se han ido multiplicando en las últimas semanas mediante concentraciones, pancartas en puentes y edificios públicos, marchas reivindicativas y acciones simbólicas en numerosos municipios de la comarca.

“El colectivo docente ya lleva muchos días de lucha"

“El colectivo docente ya lleva muchos días de lucha y nos vemos con la obligación de añadir, una vez más, un toque de creatividad a nuestras acciones”, señalan desde la plataforma educativa, que considera que existe un amplio respaldo social a las movilizaciones.

Los organizadores defienden que la cadena humana simboliza “que la unión hace la fuerza” y subrayan que seguirán movilizándose para reclamar “un trato digno para la educación pública”.