Miles de personas en Torrent para el Bigsound: seguridad, transporte y descanso vecinal, claves del dispositivo

Más efectivos, drones, un Punto Violeta, refuerzo sanitario y ampliación del servicio de Metrovalencia hasta las 03:30 horas, son algunas de las principales medidas previstas en Torrent para la celebración del Bigsound el último fin de semana de junio. El ayuntamiento de la ciudad ha convocado la junta de seguridad local para organizar el dispositivo especial que regirá los días del festival, con una asistencia de miles de personas en Parc Central, y al mismo, tiempo la campaña estival.

Una de las cuestiones más destacada de cara al correcto desarrollo de uno de los eventos musicales más multitudinarios que acogerá Torrent este verano es el refuerzo sin precedentes con la coordinación entre todos los cuerpos y servicios implicados para garantizar la seguridad.

Para ello, el dispositivo contará con efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y seguridad privada de la organización, todos ellos coordinados desde un Puesto de Mando Policial ubicado en el exterior del recinto.

Un agente revisa el plano del festival. / A. T.

Punto violeta y servicio de metro

Además, el operativo incluirá un Punto Violeta, un punto sanitario, refuerzo de ambulancias en el exterior, controles de acceso y salidas escalonadas para favorecer la fluidez y evitar aglomeraciones, así como una zona habilitada para minimizar la acumulación de personas a la finalización de los conciertos.

Entre las medidas previstas también destacan la vigilancia mediante drones, zonas específicas para autobuses y taxis, así como puntos de agua distribuidos por todo el recinto a cargo de Aigües de l’Horta. Asimismo, con motivo del festival, Metrovalencia ampliará su servicio habitual hasta las 03:30 horas de la madrugada, facilitando los desplazamientos y el regreso seguro de los asistentes.

Medidas para garantizar el descanso vecinal y la seguridad

Con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las molestias que pudieran ocasionarse a los vecinos colindantes, el Ayuntamiento de Torrent ha establecido una serie de condiciones específicas que deberán ser cumplidas por la organización del festival, ante las quejas vecinales de la zona de Parc Cetral que se han anticipado al festival.

Entre las medidas requeridas por el consistorio se encuentra que la realización de los eventos no podrá extenderse más allá de las 02:15 horas durante las jornadas del 27 y 28. Del mismo modo, los organizadores deberán adoptar todas las medidas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de los niveles acústicos autorizados, incluyendo la instalación de limitadores acústicos. Estos sistemas deberán ser verificados por el mismo Organismo de Control Autorizado (OCA) encargado de realizar la inspección de las instalaciones previa a la apertura al público.

Además, y dentro de las posibilidades técnicas del recinto, el Ayuntamiento ha solicitado que los escenarios se orienten hacia las zonas menos pobladas con el fin de reducir el impacto sonoro sobre las viviendas cercanas.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, en la reunión. / A. T.

Desde el consistorio, también se ha trabajado conjuntamente con la organización y con las distintas administraciones implicadas para reforzar el dispositivo de movilidad, seguridad y limpieza durante la celebración del festival, ante la importante afluencia de público prevista en la ciudad.

La alcaldesa Amparo Folgado ha destacado “la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para seguir garantizando la tranquilidad de los vecinos y la seguridad de todas las personas que participen en eventos multitudinarios en nuestra ciudad”.

Participación en la junta

La junta local de seguridad también ha abordado otros asuntos relacionados con la seguridad en el municipio, entre ellos el balance de los primeros meses del año. La reunión ha estado presidida por la alcaldesa, Amparo Folgado, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, asistidos por el secretario del Ayuntamiento, José Eduardo Llavata.

Además, ha contado con la participación de la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca; la concejala de Igualdad, Amparo Chust; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Valencia de la Delegación del Gobierno, Salud Jiménez; el comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez, acompañado por el inspector Salvador Gallardo; el jefe de Protección Civil de Torrent, Francisco Lona; el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Torrent, Francisco Real; el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jaime Cuenca; el responsable de Espectáculos de la Unidad Adscrita del CNP, Pedro Martínez; el jefe accidental de la Compañía de Paiporta de la Guardia Civil, Marc Cortiella; y el teniente Miguel Medina.