“Nos quieren sacar de aquí”: el centro ocupacional de Aldaia denuncia la falta de voluntad para evitar el desahucio

La Asociación Albero Artesanos mantiene su pulso judicial para frenar el desahucio previsto para el próximo 29 de mayo del local que ocupa desde hace 17 años en Aldaia y que constituye el núcleo de su actividad con personas con Trastorno Mental Severo y Duradero (TMS). La entidad asegura que las negociaciones con los nuevos propietarios han fracasado y denuncia falta de sensibilidad hacia un proyecto social que atiende a cerca de un centenar de personas.

"Al final hemos tenido que ir a litigar", resume a este diario Isabel trabajadora de la asociación, quien explica que ambas partes fueron emplazadas a negociar para intentar alcanzar un acuerdo que evitara el conflicto judicial. Sin embargo, sostiene que las conversaciones no prosperaron porque "ellos ya tenían claro que nos iban a desahuciar".

La trabajadora afirma que la entidad continúa defendiendo en los tribunales su derecho a retracto y tanteo sobre el inmueble. "Estamos con abogados y han presentado la demanda negándonos al desahucio", señala.

Desde Albero Artesanos insisten en que nunca fueron informados ni por el antiguo propietario ni por la entidad bancaria de la venta del local, motivo por el que consideran vulnerado su derecho preferente de compra. La psicóloga y coordinadora de la asociación, María José Navajas, denuncia una "desinformación absoluta" durante todo el proceso y asegura que distintos despachos jurídicos les han trasladado que "tenemos legitimidad para ser los primeros en el derecho de compra".

El centro fue afectado por la dana pero ya ha recuperado su actividad habitual. / Levante-EMV

"No han tenido la ética de respetar"

La coordinadora lamenta especialmente el papel de la nueva propiedad, vinculada al tercer sector. "No han tenido la ética de respetar", afirma. A su juicio, detrás de este conflicto también existe una falta de sensibilidad hacia las personas con enfermedad mental. "No tiene la misma mirada que la discapacidad intelectual. Seguimos estigmatizados y hay mucho desconocimiento", sostiene.

Navajas recuerda que la asociación lleva cerca de tres décadas trabajando en Aldaia y critica que, pese a ello, "nadie sabía que estábamos". Frente a esa invisibilidad reivindica el trabajo diario que realiza para favorecer la autonomía y la inclusión de las personas usuarias. "Aquí hay gente trabajando, seguimos trabajando. Vida normalizada e inclusión total", recalca.

La asociación mantiene la esperanza de que las demandas presentadas permitan paralizar cautelarmente el desahucio previsto para el 29 de mayo, aunque reconocen la incertidumbre del proceso judicial. "Confiamos en la justicia, pero la ley no es matemática", explica la coordinadora. "Hasta que no estemos ante el juez no sabremos qué puede pasar".

"Si hay voluntad, se puede hacer una segregación catastral"

Según detalla Navajas, el conflicto también se ve condicionado por la configuración registral del inmueble, ya que el espacio que ocupa Alberos Artesanos, 288 metros cuadrados, forma parte de un bajo de unos 700 metros que comparte una única referencia catastral. "Si hay voluntad, se puede hacer una segregación catastral", asegura, aunque considera que "no ha habido voluntad" por parte de la propiedad, a la que acusa de querer "cogerlo todo y sacarnos de aquí".

Recuperar el local tras la dana

La entidad denuncia además que la situación llega después del importante esfuerzo realizado para recuperar las instalaciones tras los daños sufridos por la dana de 2024. "Nos ha costado muchísimo recuperar el local", lamenta, quien considera que las formas empleadas durante todo el proceso "han sido muy feas".

Respecto al Ayuntamiento de Aldaia, la asociación considera que el consistorio “se ha mantenido al margen”, aunque lamenta que “no pueda dar soluciones”. A pocos días de la fecha fijada para el lanzamiento, la entidad continúa defendiendo la continuidad de un proyecto que consideran esencial para la inclusión social y laboral de personas con problemas graves de salud mental en la comarca.