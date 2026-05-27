Bienestar animal
Operarios de Alaquàs rescatan a una cría de cernícalo común en un polígono industrial
El Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Alaquàs ha gestionado el traslado de un cernícalo común a un centro especializado para garantizar su rehabilitación
Los operarios de la empresa encargada de la limpieza viaria y residuos de Alaquàs han encontrado una cría de cernícalo común en las instalaciones municipales ubicadas en el polígono industrial. Con la colaboración del personal de Servicios urbanos, han procedido a rescatar a la pequeña ave, que observaba asustada y desorientada.
Con mucho cuidado para garantizar el máximo cuidado de la cría de esta especie protegida, la han colocado en una caja para trasladarla al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Saler, especializado en el tratamiento y rehabilitación de especies protegidas y silvestres. El departamento de Bienestar Animal del ayuntamiento ha hecho estas gestiones para garantizar la supervivencia del cernícalo.
Desde el Ayuntamiento de Alaquàs, recuerdan que es una obligación ciudadana velar por el bienestar animal y que para comunicar una incidencia en relación con los animales de compañía pueden ponerse en contacto con la Oficina de Salud Pública. En este sentido, advierten de la importancia que tiene alertar las autoridades sobre este tipo de cuestiones como ha sido el rescate de esta cría de cernícalo.
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