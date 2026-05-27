Comienza el montaje del cohetódromo de Paterna con 53 nuevas piezas para las Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Paterna ya ha comenzado el montaje del cohetódromo de cara a la celebración de sus próximas Fiestas Mayores incorporando este año la renovación de 53 piezas de esta emblemática infraestructura metálica con el objetivo de reforzar su seguridad y garantizar el correcto ensamblaje de toda la estructura.

Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Foc, Festa y Fe, Andrea López, quien ha explicado que “seguimos trabajando cada año en la mejora y adecuación del cohetódromo para que continúe siendo un espacio cada vez más seguro, preparado y adaptado a las máximas exigencias técnicas para la celebración de nuestros actos de fuego y pólvora”.

Los trabajos, que han comenzado esta misma semana, están siendo ejecutados por la empresa municipal GESPA en la explanada contigua al Ayuntamiento, donde cada verano se instala este recinto pirotécnico que se convierte en el epicentro de la pólvora y de las tiradas.

Este año, se ha adelantado el montaje del cohetódromo con el objetivo de comprobar con antelación el perfecto encaje de las nuevas piezas incorporadas a la estructura, facilitar las correspondientes certificaciones técnicas y garantizar la máxima seguridad de cara a la celebración de las Fiestas Mayores.

Germán Caballero

La actuación contempla la renovación de 53 módulos de los 415 paneles de malla de grandes dimensiones que conforman esta gran infraestructura metálica, una mejora que permitirá reforzar las condiciones técnicas y de seguridad del recinto.

Más de 500 m2

El cohetódromo cuenta con más de 500 metros cuadrados de superficie y 6,5 metros de altura y está formado por 36 pilares y 415 paneles de malla de grandes dimensiones. Asimismo, el recinto incorpora dos portones principales de 4,4 por 4,4 metros y seis accesos laterales.

Su ensamblaje requiere el uso de maquinaria especializada como grúas y un exhaustivo proceso de montaje pieza a pieza. Cada uno de los elementos que conforman la estructura, previamente numerado y custodiado en dependencias municipales, se acopla siguiendo un riguroso protocolo técnico y de seguridad.

Se trata de una infraestructura cuidadosamente certificada tanto en su montaje como en su desmontaje por una empresa especializada, garantizando el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad para la celebración de los actos pirotécnicos.

Andrea López ha destacado también que “el cohetódromo representa mucho más que una estructura, ya que simboliza una tradición profundamente arraigada que forma parte de la identidad, la historia y el orgullo colectivo de Paterna como Ciutat del Foc”.

Con esta actuación, Paterna continúa ultimando los preparativos de unas Fiestas Mayores que volverán a situar la pólvora, la tradición y la cultura del fuego en sus señas de identidad.