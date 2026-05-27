Vecinos de La Coma y Mas del Rosari celebran la llegada de pediatras: "Esperemos que sean los definitivos"

"No quepo en mi piel, nos hemos quitado un gran dolor de encima", así de contundente se muestra Alfredo Muñoz, presidente de la Asociación de Vecinos de La Coma, tras conocer que el próximo 1 de junio se incorporarán al centro de salud dos pediatras y una enfermera, tras tres años sin servicio. Él, junto a la presidenta de la asociación de vecinos Mas del Rosari, Mónica Suárez, han hecho fuerza para conseguir que se cubriera esa ausencia, que ha obligado a las familias a tener que trasladarse hasta el consultorio del Clot de Joan para que sus hijos e hijas fueran atendidos. "Esperemos que sea ya definitivo y que no vuelvan a hacer la barbaridad de dejar a tanta población desatendida", explica Alfredo.

A Mónica Suárez le gusta pensar que la presión vecinal conjunta también ha servido para que la conselleria de Sanidad se "pusiera las pilas" tras el cierre del centro durante cuatro meses por la agresión a una sanitaria en una visita domiciliaria y por las amenazas a otras dos en el propio consultorio por negarse a firmar una baja. "Aunque políticamente no quieren que sea así, la verdad es que las dos asociaciones al final nos hemos unido por este objetivo, antes no era así, y me gustaría pensar que también hemos contribuido a desatascar esta situación".

Por su parte, Alfredo Muñoz, afirma, que desde que se reabrió el centro de salud el pasado 7 de abril, "el ambiente está mucho más calmado. Yo suelo pasarme todas las semanas , y lo que me trasladan los sanitarios y las personas que van, es que está todo tranquilo", señala. Alfredo Muñoz no cree que sea tanto por las nuevas medidas implantadas, como tres vigilantes privados, y la limitación de aforo en la sala de espera, como la concienciación de la gente. "Estar cuatro meses sin médicos y tres años sin pediatra creo que ha hecho reflexionar al vecindario. Yo ya he trasladado al barrio por activa y por pasiva que no hay que acudir al médico buscando conflicto, tanto por unos como por otros, sobre todo en el mostrador donde se piden las citas hay que ser pacientes. Yo creo que ha servido de escarmiento lo último que ha pasado y están todos más concienciados", señala.

Marciano Gómez reunido con Alfredo Muñoz y Mónica Suárez en el centro de saludd e la Coma cuando anunció su reapertura. / Germán Caballero

Para Mónica, el traslado hasta el Clot era complicado, "pese a que nos pusieron tras muchos años de reivindicaciones el bus lanzadera entre La Coma-Mas del Rosari y el núcleo urbano de Paterna, además gratuito, pero claro, tiene sus horarios, que no son muy flexibles, pero esperemos que se vaya mejorando".

"Esperemos que no sea un parche"

Muchos menos optimista se muestra el Ayuntamiento de Paterna con el anuncio de conselleria de Sanidad de la llegada de dos pediatras y una enfermera al centro de salud de la Coma este próximo lunes. Para el consistorio, “tres años sin pediatría son un auténtico fracaso de la gestión sanitaria en la Comunitat. Esperemos que no sea un nuevo parche temporal y verdaderamente se normalice la atención sanitaria.”

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Asimismo, aseguran que desde el gobierno local, "hemos puesto todos los medios para dar solución a nuestros vecinos". Hay que recordar que se produjo cierta tensión entre Sanidad y consistorio, después de que la conselleria apuntara a la falta de garantizar la seguridad a nivel local como uno de los motivos por el retraso de la reapertura, mientras que a nivel local se seguía defendiendo la competencia autonómica.