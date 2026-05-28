Aldaia se prepara para su Feria Gastronómica 2026 con casi veinte locales y música

El viernes 29 y el sábado 30 de mayo se celebrará en Aldaia la Feria ‘Gatronómica 2026’, organizada por la Asociación de Comercio de Aldaia (ACODA). Un evento que combinará las propuestas culinarias de casi una veintena de establecimientos locales con música y divertimento para todos los públicos.

El alcalde, Guillermo Luján, anima “a todos los vecinos y vecinas de Aldaia, y también a la gente de Valencia ciudad y el área metropolitana, a venir a disfrutar de esta gran fiesta del comercio local y a probar la gran calidad de las propuestas gastronómicas de nuestra hostelería, porque los comerciantes de Aldaia con nuestro orgullo”. Por parte de ACODA, su presidenta, Leo García, destaca “la ilusión de todos los comercios participantes y el enorme nivel de todo lo que se ofrece en esta feria, reflejo de todo el trabajo y el esfuerzo diario del tejido comercial local del municipio”.

La presentación del evento con los establecimientos participantes. / A.A.

El Cinturón Verde será la sede de este evento que se prevé multitudinario, una iniciativa de ACODA y el Ayuntamiento de Aldaia que nació con el objetivo de dar visibilidad y potenciar el comercio local y que abrirá sus puertas el viernes 29. Después de la inauguración, prevista para primera hora de la tarde, dará comienzo todo un fin de semana donde los conciertos y la animación acompañarán a la gran fiesta de las tapas, además de inflables y animación infantil, sorteos o un fotomatón dentro de su oferta de actividades.

Actuaciones

La rumba de Yambú, el Tributazo a Fito, MClan y Los Rodríguez y DJ Suso serán los encargados de transmitir su música en directo durante la primera jornada de la feria. El sábado arrancará a las 10:30 y será el día de las dos entregas de premios a la mejor tapa. Una por parte de un jurado profesional conformado por Manuel Carratalà, Jorge Cassola, Antonio Escoruela y otra en base a la opinión del público asistente.

Dj Mario Edo con su sesión de salsa, Destrangis y Manolos Plateados con sus tributos a Estopa y a El Último de la Fila respectivamente y DJ Juande Barreña pondrán la música en este segunda jornada, para culminar un fin de semana protagonizado por propuestas culinarias únicas y originales.