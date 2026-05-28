Avanzan las obras de la avenida Camí Nou de Benetússer con una perspectiva medioambiental y arqueológica

Las obras de la avenida Camí Nou de Benetússer continúan ejecutándose en su margen izquierdo (dirección Catarroja) que abarca desde la avenida Orba hasta la c/ Dels Furs con una reurbanización integral iniciada el pasado mes de septiembre. Los trabajos, ejecutados en el marco del Plan de Inversiones de la Diputació de València, cuentan con un presupuesto inicial de 1.741.765 € y tienen objetivo la adecuación del alcantarillado, la instalación de una nueva red de agua potable, la ampliación y mejora de la accesibilidad, la actualización de las luminarias y la pavimentación de la vía con mayor paso rodado del municipio.

La alcaldesa de la localidad, Eva Sanz, visitó el tramo de la obra que se encuentra en fase de finalización gracias a la instalación de las nuevas farolas que mejoran la funcionalidad y el paso de los peatones, así como la inminente colocación de nuevas jardineras, bancos y papeleras. “Tras muchos meses de duro trabajo, por fin vamos cerrando capítulos en la adecuación de esta vía de paso histórica en la que sobre todo nos hemos centrado en la correcta canalización de vertidos y en poner orden en un subsuelo muy afectado por la riada pero también por las sucesivas urbanizaciones que se han realizado durante siglos”, informa la alcaldesa del municipio de l’Horta Sud.

Obras en Camí Nou. / A.B.

En este sentido, dada la complejidad del terreno, desde el ayuntamiento se ha marcado como prioritaria la supresión de los vertidos a las antiguas acequias mediante su canalización a un nuevo alcantarillado. Además, en paralelo se están ejecutando unos trabajos de documentación tras la aparición de restos arqueológicos pertenecientes al margen este de la antigua carretera Real de Madrid a Valencia, un antiguo muro de mampostería de 80 centímetros de anchura que actuaba como delimitación de margen y de contención.

Las obras del Camino Real comenzaron en el año 1765 como respuesta a un proyecto para comunicar ambas ciudades vía Almansa como alternativa a la tradicional vía por Cuenca, y cuyos vestigios se integrarán en la nueva reurbanización del espacio.