Burjassot instala más de 200 ventiladores en los colegios públicos

Los alumnos de los colegios públicos de Burjassot contarán con ventiladores en las aulas y otros espacios educativos. La iniciativa, que contempla la instalación de más de 200 de estos elementos con un presupuesto de cerca de 70.000 euros, ha partido de la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, con el objetivo de mejorar la climatización y el confort térmico de los estudiantes ante las altas temperaturas del verano.

“La instalación de los 209 ventiladores va a suponer un beneficio importante para el alumnado de los CEIP de nuestro municipio”, tal y como ha señalado el alcalde de Burjassot, Rafa García, “ya que, en la medida de lo posible, va a suponer mejorar su estancia en las aulas y en las zonas comunes. Nuestro objetivo principal es garantizar el correcto desarrollo de las clases y, con esta medida inicial que iremos ampliando a más centros, y pese a no ser competencia municipal, aportamos una solución a la mejora de la climatización de las aulas”.

Los ventiladores serán, en su mayoría, de techo, instalándose también algunos de pared, dependiendo de las características de las aulas y los espacios donde se van a ubicar. En estos momentos, ya se han iniciado los trabajos de instalación de los ventiladores para poder hacer frente a las altas temperaturas que ya se están dando en el municipio.