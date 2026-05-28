Aparcamiento
Catarroja suma 120 nuevas plazas y avanza en el Plan Aparca
Estos espacios se sitúan en el antiguo depósito municipal y el aparcamiento del pabellón que estará abierto en horario nocturno
Los ciudadanos de Catarroja cuenta con 120 nuevas plazas de estacionamiento ubicadas concretamente en el antiguo depósito municipal y el párking del pabellón, que pemenacerá abierto también por las noches para facilitar el aparcamiento en esta zona del municipio. El traslado del depósito al recinto de Jaume I no supondrá una pérdida de plazas e irá acompañado de un refuerzo de la seguridad, según explican fuentes municipales.
La iniciativa de utilizar estos dos espacios se enmarca dentro del Plan Aparca diseñado por el ayuntamiento para cubrir esta demanda, tan necesaria tras la dana del 29 de octubre de 2024, que inutilizó los garajes subterráneos de multitud de comunidades, algunos de los cuales siguen en reparación.
Creación de 2.700 plazas
Este plan municipal ha implicado la creación de 2.700 nuevas plazas, más estas 120 de ahora, que se suman a las aproximadamente 4.000 ya existentes, lo que sitúa en torno a 6.700 el número total de disponibles actualmente en el municipio. Enmarcado en esta iniciativa, el consistorio ha procedido a ordenar el espacio urbano, mejorando la convivencia y la accesibilidad de las calles primero con una campaña informativa y después con sanciones a los vehículos indebidamente estacionados.
Multas
Según los datos ofrecidos por el consistorio, durante el año 2025 se registraron 2.741 infracciones relacionadas con el estacionamiento indebido y, en el primer trimestre de 2026, se han contabilizado 586, frente a las 149 registradas en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de las infracciones por mal estacionamiento están clasificadas como graves, con una multa de 200 euros, 100 si se paga en el periodo voluntario, más la tasa de retirada de la grúa.
"Después del esfuerzo que hemos pedido a la ciudadanía para recuperar el orden, la convivencia y la accesibilidad en nuestras calles, el ayuntamiento sigue ampliando y mejorando las alternativas de aparcamiento disponibles", señalan fuentes municipales.
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