Compromís denuncia que el Palauet de Noia de Meliana lleva cerrado todo 2026

Compromís per Meliana denuncia que el Palauet de Nolla se encuentra cerrado al público desde final del 2025 y no hay una fecha de reapertura prevista. Además, según el partido que gobernaba en la legislatura anterior, en todo el mandato gobernado por el PP, "no se ha hecho ninguna inversión en el edificio ni al entorno para continuar recuperando el patrimonio Nolla, símbolo y emblema del municipio". También aseguran desde la formación valencianista, que es "muy preocupante la dejadez en cuanto al mantenimiento del palacete, del todo impropio y contradictorio con cualquier política de recuperación del patrimonio municipal".

El teniente alcalde de la localidad y diputado de Turismo, Pedro Cuesta, explica que efectivamente está cerrado el Palauet "por jubilación" de la persona que hasta ahora se encargaba. "Estamos en proceso de licitación para encontrar a sus sustituto en el cargo, pero los tiempos de la burocracia son lentos", apunta. En todo caso, Cuesta asegura que el mayor "tesoro patrimonial" de Meliana se puede visitar. "Solo hay que llamar al consistorio, pedir cita previa y se abrirá sin problemas para el que lo solicite hasta que consigamos contratar a una persona".

Parte de atrás del Palauetde Noia de Meliana. / Compromís

De hecho, apunta que el pasado mes de marzo "vinieron a hacer un reportaje periodístico que ya ha salido publicado en la revista más importante de Argentina", lo que según Cuesta, "demuestra que sí que se puede visitar si se solicita". Algo, que para el concejal de Compromís, Xavi Martín, no es tan sencillo, puesto que "la aplicación municipal para hacer las reservas hace meses que literalmente dice: “No hay reservas disponibles” y tampoco hay previstas fechas para los próximos meses".

Falta de subvenciones

Por otro lado, desde Compromís denuncian que, tal como ya evidenciaron en 2024, esta legislatura "será una legislatura perdida" en cuanto a las inversiones al palacete para la recuperación y rehabilitación. "!De hecho, todo y la presencia del diputado Cuesta en el gobierno de la Diputación, Meliana no se ha podido acoger a las subvenciones del Pla recuperamos patrimonio de la institución provincial", tal como reclamaba el también regidor de Meliana y diputado provincial de Compromís, Josep Riera. Cómo dice el diputado valencianista: “Esto ha supuesto que Meliana haya perdido la posibilidad de recibir una subvención de cerca de 500.000 €”. Tampoco se sabe nada de la línea de subvenciones con cuyo objeto de la Generalitat. Por otro lado, "el Ayuntamiento de Meliana no ha destinado ni un euro de recursos propios durante la legislatura. Un hecho que contrasta con el más de un millón de euros que se destinaron en los gobiernos de Compromís", recuerdan.

Lateral. / Compromís

Por su parte, el teniente alcalde Pedro Cuesta y diputado de Turismo afirma que es verdad que no han podido acogerse a dicha subvención "porque durante los 8 años de Compromís en el gobierno fueron incapaces de tramitar la catalogación del Palauet como Bien de Relevancia Local (BRL) lo que es indispensable para obtener la subvención".

También, el edil popular recuerda al exalcalde Riera que "fue el gobierno del PP en 2007 quien inició la recuperación del Palauet, y desde entonces se ha ido rehabilitando tanto por un gobierno como por otro con subvenciones , y también con fondos municipales".

Levante-EMV

Finalmente, Martín denuncia también el mantenimiento nulo de las instalaciones del palacete y de su entorno. Un hecho que se puede comprobar en el estado de deterioro de las ventanas exteriores y del acceso posterior desde el carril bici que se ejecutó en 2022 y que está muy vandalizado. “Ni siquiera han sido capaces de añadir una cámara de vigilancia al acceso posterior ubicado la fachada este cuando, en cambio, han llenado el pueblo de cámaras” – ha concluido el regidor-.